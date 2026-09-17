Atacan a balazos a profesor triqui y a su hija de 3 años; los reportan graves

Misael Hernández Mendoza, profesor y promotor de la lengua triqui, fue atacado a balazos junto con su hija de tres años durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en San Andrés Chicahuaxtla, en el distrito de Putla Villa de Guerrero, región de la Sierra Sur, luego de asistir a los festejos por el Grito de Independencia. Ambos quedaron gravemente heridos y los reportan graves.

Hernández Mendoza, de 41 años, viajaba con la menor en una camioneta blanca de doble cabina rumbo a su domicilio. Personas armadas interceptaron el vehículo y dispararon contra padre e hija.

La Plataforma de Derechos Humanos de Oaxaca (PDHO), integrada por organizaciones civiles y defensores, manifestó su preocupación por el ataque armado en contra del activista comunitario Hernández Mendoza.

En una comunicación, la alianza de organismos dio a conocer que la víctima ha desarrollado una importante labor en la defensa de los derechos comunitarios y lingüísticos, así como en el fortalecimiento de la lengua triqui de su comunidad.

Expuso que un ataque contra una persona defensora de derechos humanos no puede ser minimizado ni quedar en la impunidad.

De esta manera, dijo que la defensa de los derechos humanos, la identidad, la lengua y los derechos de los pueblos y comunidades no deben convertirse en una causa de riesgo o violencia.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que emitió medidas de protección en favor del profesor, defensor y activista comunitario, su hija menor de edad y su núcleo familiar, ante la agresión armada.

Aparte de esto, reportó que personal de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca desplegó de manera inmediata las acciones ministeriales correspondientes, con la participación de ministerios públicos, agentes estatales de investigación y personal pericial, quienes acudieron al lugar para realizar las diligencias necesarias y recabar los elementos que permitan esclarecer los hechos.

De manera paralela, detalló que el Ministerio Público dictó medidas de protección en favor de las víctimas y sus familiares, al considerar la necesidad de implementar acciones encaminadas a salvaguardar su vida, integridad física y psicológica, así como su seguridad.