Falsa psiquiatra Marilyn 'N' es vinculada a proceso por dos nuevos casos

La falsa psiquiatra Marilyn N. fue vinculadaa proceso por dos nuevos casos en los que presuntamente proporcionó atención psiquiátrica y prescribió medicamentos controlados sin contar con la especialidad médica, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos hechos fueron investigados de manera independiente y judicializados ante un Juez de Control, quien determinó su probable responsabilidad en el delito de usurpación de funciones, por lo que se le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Primer caso: consulta y prescripción en 2019

En la primera denuncia, la víctima señaló que el 11 de marzo de 2019 acudió a un consultorio ubicado en la calle 16 Sur número 1308, en la colonia Azcárate, en la ciudad de Puebla.

En ese lugar fue atendida por Marilyn N., quien presuntamente se presentó como psiquiatra, realizó un diagnóstico de un trastorno mental y le suministró medicamento controlado, pese a no contar con la formación médica requerida para ejercer esa especialidad.

Segundo caso: atención prolongada en 2024

El segundo hecho denunciado ocurrió el 29 de agosto de 2024, cuando otra víctima acudió al consultorio 1706, en el piso 17 de las Torres Médicas II, ubicadas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula.

Según la denuncia, Marilyn N. la diagnosticó con ansiedad y depresión, y le proporcionó un tratamiento médico que se prolongó por cinco meses, prescribiendo medicamentos como si se tratara de una especialista en psiquiatría.

Resolución judicial y medida cautelar

Una vez integradas las carpetas de investigación, la Fiscalía presentó diversos datos de prueba durante la Audiencia Inicial, los cuales fueron valorados por el Juez de Control.

Como resultado, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Marilyn N. por ambos casos y ordenó que permanezca en prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones complementarias.

Marilyn ‘N’, señalada como falsa psiquiatra

Este nuevo proceso se suma a las investigaciones previas en contra de Marilyn N., quien ya había sido señalada por ofrecer servicios de psiquiatría sin ser médica, pese a contar únicamente con estudios en Derecho.

En noviembre de 2024 el caso saltó a redes sociales, donde internautas señalaron que se ostentaba como psiquiatra pese a que no cuenta con estudios en la rama.

Marilyn 'N' fue detenida por autoridades de Puebla luego de que el caso se viralizara en redes sociales.

Las autoridades han advertido que continúan revisando otros posibles casos relacionados con la prescripción indebida de medicamentos controlados, por lo que no se descarta que se presenten más denuncias en su contra.