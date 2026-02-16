Hallan cuerpo calcinado en zanja; ligan cadáver con asesinato del jefe de Los Pescados

Encuentran calcinado el cuerpo de un hombre en el fondo de una zanja en terrenos de labor en el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala.

La tarde de este lunes un reporte alertó a las autoridades del hallazgo de un cuerpo en la colonia Domingo Arenas, en el paraje conocido como Valle Ocotitla, en el que indicaban la presencia de un cuerpo humano que parecía estar calcinado.

Al lugar, arribaron elementos policiales y paramédicos de Protección Civil de Nanacamilpa, quienes al descender a la zanja confirmaron que se trataba de un masculino con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo.

La zona fue acordonada por la policía municipal, estatal y fuerzas federales, mientras que personal del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó el levantamiento de los restos.

Debido al estado del cadáver, se realizarán pruebas de ADN para determinar la identidad de la víctima.

Una de las posibles líneas de investigación podría ser que el hallazgo de este cuerpo estaría relacionado con el cateo que realizaron autoridades federales a un inmueble de presuntos sicarios, relacionados con el triple homicidio del jefe de una banda criminal denominada "Los Pescados", quienes fueron asesinados el pasado mes de enero.

Hallan cuerpo del líder de Los Pescados

A medidados de enero, autoridades encontraron en Tlaxcala una fosa clandestina en la que fueron localizados los cuerpos desmembrados de tres personas, entre ellas el presunto líder de la banda delictiva Los Pescados y su escolta, quienes tenían una ficha de búsqueda al ser reportados como desaparecidos.

Se trata de Rolando Humberto 'N', alias El Pescado, y Manuel Uberto 'N', alias El Pescadito, quienes eran objetivos prioritarios tras haber sido reportados como desaparecidos. Por estos hechos hay al menos cuatro sicarios detenidos y los cuales son originarios de Nayarit.

Fue la mañana del miércoles 14 de enero cuando una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades sobre la fosa clandestina. Un campesino que pasaba por la zona reportó un fuerte olor fétido y la presencia de restos humanos en las inmediaciones de las comunidades de Techachalco y Tezoquipan, pertenecientes al municipio de Panotla.

Tras la llamada en la que se alertó sobre la presencia de restos humanos al lugar llegó el grupo especializado en homicidios dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el cual confirmó el hallazgo de la fosa clandestina en la que había tres cuerpos.

Autoridades confirmaron que uno de los cadáveres es de Rolando Humberto 'N', de 31 años y quien es identificado como líder de la banda delictiva Los Pescados. Otro cuerpo es de Manuel Uberto 'N', El Pescadito, quien fungía como su escolta personal. El tercer cuerpo hasta ahora no ha sido identificado.

El Pescado había sido reportado desaparecido desde el pasado lunes 5 de enero cuando fue visto por última vez en el municipio de Tetla de la Solidaridad, en Tlaxcala.

La zona en la que fue hallada la fosa clandestina fue acordonada por elementos de la Policía Municipal de Panotla, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como por elementos de la Guardia Nacional.

En tanto, personal de Instituto de Ciencias Forenses realizó la exhumación de los tres cuerpos bajo un estricto protocolo de seguridad, a los cuales se les practicará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.

Por estos hechos, la Fiscalía de Tlaxcala abrió una carpeta de investigación, a fin de esclarecer el móvil de dichos homicidios.

