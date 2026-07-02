Hallan con vida a jóvenes de 17 y 13 años que desaparecieron tras salir de su casa

En casos distintos, dos jóvenes, de 17 y 13 años de edad, fueron localizados con vida luego de ser reportados como desaparecidos tras salir de su hogar; uno en el municipio de Guadalupe y el otro en Monterrey, ambos del estado de Nuevo León.

En primer lugar, la menor Wendy Naomi, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de junio en el municipio de Guadalupe, fue localizada con vida en Juárez, Nuevo León.

La adolescente de 17 años fue vista por última vez el viernes 26 de junio en la colonia Centro de Guadalupe, luego de acudir junto con su madre al Palacio Federal para realizar un trámite relacionado con una beca.

De acuerdo con el testimonio de la familia, mientras la madre subió al segundo piso del inmueble para concluir el procedimiento, Wendy Naomi permaneció en la planta baja. Sin embargo, al regresar, la joven ya no se encontraba en el lugar, por lo que se inició su búsqueda.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la adolescente ya fue localizada en aparente buen estado de salud, a reserva de examen médico; sin embargo, hasta el momento no ha dado a conocer las circunstancias de su hallazgo.

Se prevé que la menor permanezca bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las entrevistas y diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido durante los días en que estuvo ausente.

Localizan a joven que desapareció tras salir a pasear

Elementos de la Policía de Monterrey localizaron a un menor de 13 años que contaba con una ficha de búsqueda vigente, luego de encontrarlo desorientado en calles del Barrio Antiguo durante un recorrido de vigilancia.

El adolescente, identificado como Alan de Jesús y originario del estado de Veracruz, fue encontrado alrededor de las 08:50 horas de este miércoles sobre el cruce de las calles Doctor Coss y Morelos, donde se encontraba recostado sobre la banqueta.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban labores de prevención cuando observaron al menor y se acercaron para brindarle apoyo.

Al entrevistarlo, el joven explicó que había salido de su casa el pasado viernes con permiso de su madre para pasear con unos amigos, pero al llegar al centro de Monterrey los perdió de vista y ya no supo cómo regresar a su domicilio.

Tras obtener los datos proporcionados por el adolescente, los policías solicitaron información al C4, donde se confirmó que existía una ficha de búsqueda vigente emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con fecha del 26 de junio, por su desaparición en el municipio de Ciénega de Flores.

Los oficiales trasladaron al menor a las instalaciones de la Policía de Monterrey para seguir los protocolos de atención y notificar al Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía.

Posteriormente, Alan de Jesús fue entregado a su madre, con lo que concluyó el reporte de búsqueda sin que se informaran incidentes adicionales sobre su estado de salud.