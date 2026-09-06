Hallan cadáver en la autopista México-Acapulco

El cadáver de un hombre fue encontrado sin vida a un costado de la autopista México-Acapulco en el municipio de Xochitepec, Morelos.

Según los primeros reportes, el cuerpo sin vida presentaba huellas de violencia.

El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 09:30 horas, cuando personas que circulaban por el sitio dieron informes que sobre el kilómetro 110, en dirección a Cuernavaca, en el punto conocido como el retorno de Xochitepec, había un hombre aparentemente sin signos vitales tirado sobre el acotamiento de la autopista.

La víctima quedó tendida boca arriba sobre el acotamiento.

De acuerdo con los primeros datos, vestía un short azul y una playera gris rota, además de que solo llevaba puesto un tenis de color rojo y no había sido identificado.

Personal de la Guardia Nacional, Sedena y una unidad médica de Capufe acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.