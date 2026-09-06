SEP destaca expansión de escuelas y becas en Morelos y Zacatecas

A dos años del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la transformación educativa avanza en Morelos y Zacatecas mediante la ampliación de la infraestructura escolar, el fortalecimiento del sistema de becas y acciones enfocadas en mejorar el bienestar de las comunidades educativas.

El titular de la SEP destacó que las estrategias implementadas buscan ampliar las oportunidades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, al garantizar que puedan continuar su trayectoria educativa con apoyos económicos y espacios de estudio más cercanos a sus comunidades.

En el caso de Morelos, Delgado subrayó que uno de los proyectos emblemáticos es la construcción de una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la exhacienda de Chinameca, en Ayala, lugar donde fue asesinado Emiliano Zapata. Señaló que este campus forma parte de los tres nuevos espacios de educación superior impulsados por el Gobierno de México en la entidad.

Además, informó que en Yautepec ya opera un nuevo centro de estudios de bachillerato y que continúan la construcción y ampliación de preparatorias en otros 12 municipios, con el objetivo de generar espacios para alrededor de seis mil estudiantes.

En materia de apoyos económicos, destacó que más de 276 mil estudiantes morelenses reciben las becas Rita Cetina, Universal Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, mientras que el programa La Escuela es Nuestra permite que madres y padres de familia decidan las obras prioritarias para mejorar los planteles.

El funcionario añadió que la estrategia Vive saludable, vive feliz también fortalece el bienestar escolar mediante la eliminación gradual de comida chatarra en las escuelas y la realización de jornadas de revisión médica en primarias públicas, donde se evaluó la salud visual, bucal, peso y talla del alumnado, además de facilitar el acceso a lentes gratuitos.

Respecto a Zacatecas, Mario Delgado afirmó que la política educativa ha consolidado una red de apoyos que acompaña a los estudiantes desde la educación básica hasta la universidad. Indicó que más de 292 mil alumnos reciben las becas Rita Cetina y Universal Benito Juárez.

Asimismo, anunció que más de 33 mil estudiantes de educación superior podrán acceder a la nueva Beca Gertrudis Bocanegra, diseñada para apoyar los gastos de transporte y facilitar la permanencia de los jóvenes en las aulas.

En infraestructura educativa, informó que se construye un nuevo centro de estudios en Guadalupe y seis planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, con capacidad para atender a más de dos mil estudiantes cerca de sus hogares.

Delgado también resaltó que, mediante la plataforma Mi derecho, mi lugar, Zacatecas eliminó el examen de ingreso a la educación media superior, permitiendo que los aspirantes elijan directamente el plantel donde desean estudiar.

El secretario destacó que la estrategia Vive saludable, vive feliz también avanza en Zacatecas con acciones para retirar alimentos ultraprocesados de las escuelas y promover hábitos saludables, además de las brigadas de enfermería que durante el ciclo escolar realizaron revisiones médicas en planteles públicos.

Al concluir, Mario Delgado sostuvo que los avances registrados en ambas entidades reflejan una política educativa que coloca a las niñas, niños y jóvenes en el centro de las decisiones públicas y refrendó que el objetivo del gobierno es garantizar que la educación siga siendo un derecho accesible para toda la población.