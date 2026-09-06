Ramírez Cuéllar pide a Morena definir Zacatecas sin imposiciones

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar llamó a Morena a definir la Coordinación Estatal de Zacatecas rumbo al proceso electoral de 2027 con “piso parejo” y sin imposiciones, al sostener que el partido debe respetar la voluntad ciudadana reflejada en las encuestas.

El legislador señaló que diversas mediciones ubican a Ulises Mejía Haro como el aspirante con mayor respaldo dentro de Morena, PT y PVEM, por lo que consideró indispensable que la decisión se tome mediante un proceso transparente y apegado a las reglas internas del partido.

De acuerdo con Ramírez Cuéllar, la encuesta de GobernArte, levantada entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, coloca a Mejía Haro con 46.3% de las preferencias, mientras que un estudio de Enkoll para El Universal, realizado durante agosto, también lo sitúa en el primer lugar entre los perfiles morenistas.

“La gente está hablando a través de las encuestas y debemos escucharla. No puede haber imposiciones; quien tenga el mayor respaldo ciudadano debe encabezar este proyecto”, afirmó.

El diputado advirtió que la fortaleza de Morena de cara a 2027 dependerá de mantener la unidad, pero también de respetar los mecanismos de selección establecidos por el propio movimiento.

“La unidad no significa imponer. La unidad se construye respetando las reglas, escuchando al pueblo y reconociendo a quien tiene mayor legitimidad”, sostuvo.

Ramírez Cuéllar recordó que durante este mes se definirán las coordinaciones estatales y consideró que una decisión alejada de las preferencias ciudadanas podría generar división interna y afectar el desempeño electoral del partido.

Asimismo, señaló que el debate rumbo a 2027 debe centrarse en los principales desafíos de Zacatecas, entre ellos la inseguridad, la desinversión y la generación de empleos.

“Zacatecas tiene que salir de la violencia, detener la desinversión y recuperar los empleos”, expresó, al asegurar que la entidad requiere un gobierno con legitimidad para enfrentar esos retos.

Finalmente, insistió en que Morena debe privilegiar la democracia interna y el interés colectivo para consolidar el proyecto de transformación en el estado.

“Las encuestas son para escucharlas, no para ignorarlas”, concluyó.