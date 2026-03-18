Hallan asentamiento prehispánico en Tlaxcala

Un nuevo asentamiento prehispánico que tiene relación con la zona arqueológica de Cacaxtla fue descubierto en Tlaxcala.

Se trata de un asentamiento en el municipio de Tetlatlahuca, Tlaxcala.

Los primeros hallazgos revelan que esta nueva zona, además de ser contemporánea de Cacaxtla, también compartieron conjuntamente poder político y económico de la región del Altiplano Central Mexicano.

Este lugar podría tratarse de una zona de elite prehispánica.

El lugar donde nos encontramos es una estructura palacie destinada para la clase gobernante de Tetlatlahuca en el periodo Epiclásico, ahorita nos encontramos en lo que es un patio central y alrededor de este patio en el cual pudimos definir las cuatro esquinas alrededor de este patio encontramos aposentos y cuartos donde la gente vivía o realizaba sus actividades diarias”, explicó Ramón Santacruz, arqueólogo del INAH.

Este asentamiento corresponde al periodo Epiclásico, que data entre los años de 650 y 850.

Hasta el momento se han encontrado fragmentos de murales estilo Cacaxtla en su patio central.

“Se encontró en semanas previas un alto relieve que tiene una figura de Quetzalcóatl y tiene algunos elementos alusivos a Tláloc, como son los colmillos este tipo de figuras solamente las encontramos en estructuras reservadas para la elite prehispánica”, señaló Ramón Santacruz.

Este asentamiento se volverá a cubrir hasta que se designe un presupuesto para los trabajos de excavación y sobre todo se logre instalar una techumbre como en la zona arqueológica de Cacaxtla para que los vestigios queden protegidos.

La zona arqueológica podría estar abierta al público en el 2029.

Arqueólogos del INAH Foto: Especial

JCS