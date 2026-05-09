Gobernador Durazo y Presidenta Sheinbaum garantizan agua permanente por primera vez en comunidades Seris

- La obra, con una inversión superior a 208 millones de pesos, beneficiará a más de mil habitantes de territorio Comca’ac.

Hermosillo, Sonora; 8 de mayo de 2026.- En su primero de tres días de gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño dieron cumplimiento a una deuda histórica con los pueblos originarios de Sonora, al garantizar el derecho al agua en la comunidad Seri-Comca’ac con la inauguración del Acueducto Punta Chueca–Desemboque, como parte del Plan de Justicia Seri.

En el marco de la visita de la presidenta Sheinbaum a Sonora, el mandatario sonorense destacó que esta obra, que tuvo una inversión superior a los 208 millones de pesos, representa una de las acciones más importantes para las comunidades indígenas Comca’ac en el estado, al garantizar por primera vez el acceso permanente a agua potable suficiente y de calidad en favor de más de mil habitantes de Punta Chueca y Desemboque.

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"El día de hoy es un día histórico. Es una obra pequeña en términos presupuestales, 208 millones de pesos, pero sumamente relevante en términos de la satisfacción que representa para la comunidad en materia de uno de los servicios básicos, de uno de los servicios fundamentales, que es el agua potable", expresó el mandatario estatal.

El Acueducto Seri-Comca’ac contempla una línea de conducción de 78.7 kilómetros, la construcción de un pozo profundo a 150 metros; un tanque superficial de concreto con capacidad de 435 metros cúbicos; una línea a presión y gravedad y una planta potabilizadora en Punta Chueca, infraestructura que permitirá transformar las condiciones de vida de las familias Comca’ac, al brindar acceso digno al agua potable y fortalecer los servicios básicos en la región.

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Durante la gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que este proyecto forma parte del Plan de Justicia Seri-Comca’ac impulsado por el Gobierno de México y el Gobierno de Sonora, con acciones integrales enfocadas en agua, vivienda, salud, educación, caminos, desarrollo social y fortalecimiento de la organización tradicional de los pueblos originarios.

"Hoy venimos aquí para poder abrir la llave del agua, de este acueducto, que llegará a cada una de las viviendas, porque no se trata solamente de que llegue a donde llega la planta potabilizadora, sino que el agua llegue a cada vivienda de los dos pueblos principales", aseguró la presidenta Sheinbaum.

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El gobernador Durazo destacó que esta obra histórica responde a una demanda prioritaria de la etnia Seri y refrenda el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el bienestar y la justicia social para los pueblos originarios de Sonora.

Estuvieron presentes: Jesús Alfredo Félix Segovia, gobernador tradicional del pueblo Seri Comca´ac; Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar; Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte; Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua; Alberto Mellado Moreno, presidente del comisariado ejidal Ejido El Desemboque y su anexo Punta Chueca; Francisco Gabriel Hoeffer Félix, regidor étnico del ayuntamiento del municipio de Pitiquito; y Romelia Barnett Díaz, regidora étnica del ayuntamiento de Hermosillo.