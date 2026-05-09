Atacan a balazos casa de Rubén Rocha en Sinaloa

Este sábado se supo que se registró un ataque armado contra una casa presuntamente vinculada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya en la colonia Las Quintas, en la ciudad de Culiacán.

Ataque armado Foto de @noticieristas

De acuerdo con vecinos de la zona, el inmueble está vacío desde 2021, año en que el mandatario ganó la elección.

Primeros reportes señalan que hombres armados llegaron hasta la vivienda, ubicada en la calle Lago de Cuitzeo frente a un parque, y abrieron fuego con armas largas, dejando varios daños en la fachada y el interior del lugar.