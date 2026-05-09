Avanza sequía en México; se ubica en 15.4% del territorio nacional

Después de sumar cuatro quincenas consecutivas de recuperación, la superficie del país con afectaciones por la falta de lluvias y escurrimientos pasó de 12.3 por ciento a 15.4 por ciento.

La sequía podría ser un factor de mortandad, ya que reduce la cantidad de oxígeno en el embalse. Emmanuel Rincón

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, el 84.6 por ciento del territorio nacional está libre de impactos, al entrar de lleno la época de estiaje.

Lluvias por debajo del promedio

El informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que, durante la segunda quincena de abril, en el noroeste y sur del país, así como en el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, se registraron lluvias por debajo del promedio climatológico.

Mapa

Mientras que distintos sistemas anticiclónicos en niveles medios de la atmósfera, destacando el asociado a la onda de calor que se presentó durante la última semana de abril, favorecieron condiciones más cálidas y secas en gran parte del territorio nacional.

"Como resultado, se incrementaron las áreas con condiciones anormalmente secas (D0) en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chiapas y en la zona limítrofe entre San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz", indicó.

Lluvias en noreste y centro

El SMN, destacó que, en contraste, la interacción de diversos sistemas atmosféricos, como la corriente en chorro subtropical, cuatro frentes fríos, vaguadas en altura y zonas de baja presión, favorecieron lluvias por arriba del promedio climatológico en el noreste y centro del país.

"Estas precipitaciones contribuyeron a la disminución de áreas con sequía de moderada a excepcional (D1 a D4) en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas", agregó.

El Monitor de Sequía de México al 30 de abril, establece que 11.6 por ciento del territorio nacional se encuentra anormalmente seco (D0), 2.4 por ciento tiene sequía moderada (D1), 1.0 por ciento con sequía severa (D2), 0.3 por ciento sequía extrema (D3) y 0.1 por ciento sequía excepcional (D4).

El estado con mayor número de municipios afectados es Coahuila con 42.1 por ciento, seguido por Tamaulipas con el 23.3 por ciento, Sinaloa 20 por ciento y Chihuahua con 10.4 por ciento.

*bb