¿Habrá paro en la Cineteca Nacional? Secretaria de Cultura lo aclara

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que no se va a paro ninguna de las cinetecas, ante la amenaza de huelga de trabajadores por protestas laborales y falta de prestaciones en la Cineteca Nacional.

"No se va a paralizar ninguna de las cinetecas", sostuvo la titular de Cultura, quien aseguró que se trata de un grupo pequeño el que se ha manifestado. "En ese sentido no hay un paro me parece que estaban mencionando un grupo muy pequeño de hacer algo simbólico, pero no se va a paralizar ninguna de las cineteca y los trabajadores que aman su lugar, los de la cineteca que llevan muchísimos años", consideró.

La titular de Cultura reiteró que no habrá paro y que no se suspenderán actividades o se paralizará ninguna de las cinetecas. "Hemos platicado con todos (...), estamos sensibilizados con el trabajo que hacen y en cómo lo vamos a fortalecer", sostuvo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las peticiones salariales de los trabajadores es analizada por la Secretaría de Hacienda.

Convocan a paro en la Cineteca Nacional; este es el pliego petitorio

Trabajadores de las tres sedes de la Cineteca Nacional convocaron a un paro para el sábado 14 de febrero para exigir mejores condiciones laborales, incluido un aumento salarial. A través de un comunicado llamaron a sumarse a esta acción para erradicar malas prácticas laborales.

"Es urgente no solo evidenciar la magnitud de la problemática, sino también hacer un llamado colectivo para erradicar cuanto antes este tipo de prácticas, que no ofrecen ninguna certeza laboral y que, lamentablemente, ya se han normalizado en varias instituciones", indican en el comunicado.

De acuerdo con el comunicado de los trabajadores, el 70% de la plantilla trabaja bajo honorarios, con lo que no tienen prestaciones de ley ni certidumbre salarial. Ante ello, exigen una respuesta por parte de las autoridades, pues sostuvieron que esta situación ya lleva años.

"Extendemos este comunicado y pliego petitorio con el que demandamos la dignidad laboral que desde hace tiempo Cineteca Nacional no nos brinda, así como las condiciones de trabajo adecuadas para operar cada una de las áreas de todas la sedes: Las Artes, Chapultepec y México", indicaron.

Los trabajadores aseguraron que han estado operando sin contratos, situación que ha persistido en enero y lo que va de febrero de este año, con lo que aseguraron que están participando en una "relación laboral ilegal", por lo que consideraron que se les debería indemnizar con el pago de tres meses de salario.

Pliego petitorio de trabajadores de la Cineteca Nacional

Los trabajadores de la tres sedes de la Cineteca Nacional: De las Artes, Chapultepec y México que convocaron a un para simbólico de actividades para este sábado 14 de febrero tienen un pliego petitorio compuesto de seis puntos:

1. Basificación a los trabajadores, de lo contrario, asignación de contratos por un periodo mínimo de 1 a 3 años.

2. Para renovación o no de los contratos, avisar al empleador con 90 días mínimo, previo al término de las actividades pactadas.

3. Contratación de más personal para cumplir la demanda de las 3 sedes por cada una de las áreas de la Cineteca Nacional.

4. Aumento significativo de salarios por cada una de las áreas de la Cineteca Nacional.

5. Firmas de contratos donde se estipulen jornadas laborales de 40 horas semanales y descanso de dos días a la semana en todas la áreas de las tres sedes de la Cineteca Nacional.

6. Transparencia en la asignación de sueldos y presupuesto conforme a las actividades realizadas en cada una de las sedes.

Con información de Jimena Campuzano

Reproducir

vjcm