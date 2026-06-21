Habitantes de Nuevo León reportan apagones en distintos puntos

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de distintos sectores del área metropolitana de Monterrey, y en diferentes puntos de Nuevo León, denunciaron fallas en el suministro eléctrico lo que los afecta ante las altas temperaturas y sobre todo en la conservación de sus alimentos.

Estos reportes se han presentado en municipios como San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, Santa Catarina y el centro de Monterrey.

Estos apagones se registran en Nuevo León tras la intensa ola de calor registrada el jueves que llegó a los 44 grados centígrados.

Posteriormente, el viernes una intensa lluvia y fuertes rachas de viento que ocasionaron inundaciones y la muerte de dos personas, también afectaron en el suministro de energía eléctrica.

Aunque ayer la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) afirmó que el servicio quedó restablecido en un 100%, vecinos bloqueando calles en demanda de luz para sus hogares contradice esta versión.

Estos apagones se dan en Nuevo León en medio de la celebración del Mundial de Fútbol 2026 del cual la entidad es una de las sedes nacionales.

Nuevo León vive temperatura más alta del año

El calor que asfixió a los regiomontanos durante el jueves fue el resultado de que el termómetro marcó los 44 grados Celsius, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La temperatura de 44 grados en la zona metropolitana de Monterrey se convirtió en la más alta en lo que va del presente año.

La sensación térmica incluso se sintió de unos dos grados más, por lo que en la celebración del Fan Fest, que se realiza en el Parque Fundidora, hubo reportes de decenas de personas con síntomas de insolación.

El nivel de calor de la zona urbana solo se registró en la comunidad La Pamona, en el ayuntamiento de Linares, al sur del estado.

Cerralvo registró 43

Los Ramones 42.5

China 42

El Cerrito, en Santiago, 41

La Boca, también en Santiago, 40

Camaco, en Linares, 39.5

Cerro Prieto, en Linares, 39

Aramberri 38.5

Montemorelos 38

San Rafael, en Galeana, 32 grados

El intenso calor provocó una serie de cortes en el suministro de energía eléctrica, como en el centro de Monterrey, donde hubo fallas en la semaforización, por lo que tuvo que entrar el apoyo de elementos de Tránsito de Monterrey.