Prevén sentenciar hoy a El Mayo Zambada; definen hoy su futuro

SAN DIEGO.— El juez Brian Cogan dictará hoy sentencia a Ismael El Mayo Zambada. El Mayo Zambada, a través de su abogado, admite que enfrenta la cadena perpetua, y la fiscalía, por su parte, recomienda la misma condena.

La sentencia que el magistrado Cogan elija dictar esta mañana en Nueva York será el desenlace de un operativo que inició hace casi dos años, el 25 de julio del 2024, cuando su ahijado, Joaquín Guzmán López, lo secuestró para traerlo en vuelo a Nuevo México para entregarlo a autoridades federales estadunidenses y entregarse a sí mismo.

Fuera de ese campo común de que pasará el resto de su vida en prisión, en lo que ambas partes siguen sin mencionar estar de acuerdo es en que El Mayo quisiera acceder a cuidados médicos en la cárcel y la fiscalía exige que además de dictarle vida en cautiverio se le aplique una multa multimillonaria.

El Mayo ha pedido a través de su abogado, Frank Pérez, cumplir su sentencia en una prisión administrativa, distinta a la de alta seguridad, donde le puedan atender emergencias médicas si las requiere; el cofundador del Cártel de Sinaloa, de 76 años, padece de diabetes avanzada que ha derivado a otras afecciones crónicas.

Sin referirse a esa petición del exnarcotraficante, el fiscal Joseph Nocella ha demandado a la corte que la sentencia a El Mayo incluya una multa de 15 mil millones de dólares.

Ahora la sentencia queda en manos del magistrado Cogan, quien antes sentenció a cadena perpetua al otro cofundador del Cártel de Sinaloa y compadre de El Mayo, Joaquín El Chapo Guzmán.

De acuerdo con el abogado Pérez, hay una diferencia notable en la actitud de ambos narcotraficantes ante la justicia estadunidense; mientras El Chapo optó por declararse inocente y con ello ir a un extenso y costoso juicio, El Mayo aceptó los cargos en su contra y evitó un proceso que habría costado a Estados Unidos una fortuna, dijo su abogado.

Junto con la petición de prisión administrativa, la defensa entregó a la corte cartas en que docenas de personas mencionan buenas referencias sobre El Mayo, en conjunto lo identifican como un hombre y vecino que les ayudó cuando lo necesitaron.

La fiscalía, en cambio, ha sido severa en su petición de sentencia de por vida y multa multimillonaria. Dijo en documentos que El Mayo merece esas sanciones con base en “la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros daños que propagó por todo México, los Estados Unidos y el mundo”.

Zambada pasó ayer su última noche en el Centro Metropolitano de Correcciones den NY, que conecta directamente por un pasillo a la corte.