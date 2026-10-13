Guanajuato reduce 72% el promedio diario de homicidios dolosos

Guanajuato registra una reducción de 72 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 12.7 casos diarios en febrero de 2025 a 3.5 en septiembre de 2026, de acuerdo con el comparativo de septiembre de 2024 a septiembre de 2026.

La disminución refleja una tendencia descendente en los asesinatos registrados en la entidad durante este periodo, con una reducción de 9.2 homicidios diarios respecto al nivel reportado en febrero de 2025.

De acuerdo con las cifras, septiembre de 2026 cerró con un promedio de 3.5 homicidios dolosos al día, lo que representa una reducción significativa frente a los niveles registrados durante 2025.

El comportamiento de este indicador coloca a Guanajuato ante un escenario de menor incidencia de homicidios dolosos, en comparación con los registros de los últimos años.

La reducción forma parte de los resultados reportados en materia de seguridad y refleja el descenso sostenido de uno de los principales indicadores utilizados para medir la violencia letal en la entidad.