Arranca el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026 en Cintermex

Bajo el lema “Familias Forjadoras de Esperanza. Construyendo juntos un mejor futuro para todos”, comenzó hoy en Cintermex el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026.

Con un llamado firme y esperanzador a redescubrir el valor de la familia, el Congreso retoma la identidad de Monterrey para recordar que las familias también se forjan en el esfuerzo cotidiano, en la fidelidad, en el perdón y en la decisión constante de amar.

En la apertura del Congreso, el presidente del CIFAM México, Fernando Milanés, llamó a los asistentes a darse la oportunidad de escuchar con asombro, reencontrarse con alegría y renovar el amor en sus hogares.

Foto:cifam.mx

Durante su mensaje inicial, destacó que el encuentro representa una pausa en medio del ritmo cotidiano, al que describió como marcado por la ansiedad y la incertidumbre. Señaló que el Congreso busca ser un espacio de paz y reflexión para las familias.

Milanés subrayó que el amor familiar no reconoce fronteras y lo definió como la fuerza más poderosa para transformar la sociedad. Afirmó que, en el contexto actual, son las familias las que se convierten en auténticas forjadoras de esperanza.

Fernando Milanés, presidente del CIFAM México. Foto: CIFAM

Mauricio Flores, presidente del CIFAM Monterrey expresó que la realización del Congreso en Monterrey representa el cumplimiento de un sueño largamente compartido, al tiempo que agradeció el compromiso y la entrega de todo el equipo que hizo posible este encuentro. Destacó que la familia es el centro de la sociedad y que siempre valdrá la pena invertir esfuerzos y recursos para fortalecerla.

Además, hizo un llamado a todos los actores presentes —gobierno, medios de comunicación, iniciativa privada, sociedad civil organizada y comunidades religiosas— a trabajar juntos por el bien más preciado que posee la sociedad: la familia.

Subrayó que la familia está viva y que, a través de ella, cada persona puede contribuir a la construcción de una sociedad mejor.

Por su parte, Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de Red Familia —asociación convocante del encuentro— afirmó que la familia forma parte esencial de la solución a los desafíos actuales.

Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de Red Familia. Foto: CIFAM

Señaló que no se trata de una “receta mágica”, sino de una promesa que exige trabajo y compromiso constante. Hernández subrayó que la familia es el pilar que sostiene a la sociedad y advirtió que, cuando deja de ser prioridad tanto en las políticas públicas como en la vida personal, aumenta la fragilidad social y las personas se vuelven más vulnerables ante ideas que ofrecen consuelo, aunque no necesariamente sean verdaderas.

En tanto el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera señaló que encuentros como el Congreso Internacional de las Familias abren la posibilidad de vivir auténticos milagros, recordando que cada persona puede convertirse en un embajador de Dios a través del encuentro con los demás.

Monseñor Rogelio Cabrera. Foto: CIFAM

Invitó a vivir este encuentro como una experiencia de fe, pidiendo a Jesús un milagro semejante al de Caná de Galilea y recordando que, a diferencia de la creación, los milagros requieren la cooperación humana, pues Jesús los realiza con nosotros y en nosotros.

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León destacó que Nuevo León recibe a las familias participantes, reconociendo que la familia es el primer motor de desarrollo humano, social y espiritual de México, pues es en ella donde nacen los ciudadanos que transforman comunidades y construyen la paz.

Martha Herrera, Secretaria de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León

Asimismo, destacó la necesidad de construir un ecosistema colectivo en el que participen la sociedad, el gobierno y las instituciones, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y fortalecer redes de apoyo que acompañen, sostengan y prevengan problemáticas sociales.

Subrayó que la educación de las nuevas generaciones comienza en el amor y afirmó que solo mediante el fortalecimiento de las familias será posible convertir a México en el mejor lugar para vivir.

El Congreso reúne a decenas de especialistas y líderes nacionales e internacionales que, a través de conferencias magistrales, paneles, talleres y espacios de escucha, ofrecerán herramientas concretas para mejorar la funcionalidad familiar, fortalecer matrimonios y acompañar a niños, adolescentes y jóvenes en su proyecto de vida.

Las familias somos forjadoras de esperanza. En cada hogar se gestan las transformaciones más profundas y se proyectan vidas más plenas. Cambiemos el mundo, familia por familia”, concluyeron.

Fundación Compartamos se suma al Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) 2026, para la Fundación -a lo largo de sus 15 años de existencia-, tiene la profunda convicción que la familia es el primer espacio donde se aprende a amar, confiar y construir futuro. Como organización que articula la vocación social de Gentera y sus empresas, y a través de este evento, reafirma su compromiso con la Educación y la Primera Infancia, sabiendo que acompañar a las familias desde sus primeras etapas transforma vidas y fortalece comunidades enteras.”

Sobre el CIFAM:

El Congreso Internacional de las Familias es un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración intersectorial e interreligioso que convoca a la sociedad en torno a la familia como causa de unidad, para acompañarla ante sus desafíos y favorecer condiciones para su fortalecimiento. www.cfam

cva*