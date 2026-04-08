Grey conecta el corredor de dinero África-Canadá con transferencias instantáneas a través de Interac

A partir de hoy, los usuarios de Grey (https://Grey.co) pueden enviar dólares canadienses directamente a cualquier cuenta bancaria en Canadá, con llegada en minutos a través de Interac por 3,00 dólares, o al siguiente día hábil mediante transferencia bancaria por 2,50 dólares. Sin comisión porcentual. Sin retrasos en transferencias.

Canadá alberga una de las poblaciones de diáspora más diversas del mundo, con comunidades de Nigeria, India, Filipinas y otros mercados emergentes profundamente conectados con sus países de origen. Este corredor ha estado dominado por servicios tradicionales que cobran entre 15 y 30 dólares por una transferencia típica de 500 dólares y liquidan en varios días. La tarifa fija de Grey y la entrega mediante Interac abordan ambos problemas al mismo tiempo.

La integración con Interac es más importante que el precio. Interac es la red de pagos integrada en la vida financiera diaria de prácticamente todos los titulares de cuentas bancarias en Canadá, la misma red utilizada para pagos domésticos cotidianos. Cuando Grey liquida a través de Interac, la transferencia no entra en una cola de transferencias bancarias. Se mueve como lo hacen los pagos domésticos: rápido, confirmado y predecible. Los destinatarios no necesitan una nueva aplicación ni una nueva cuenta. El dinero llega al banco donde ya tienen una cuenta.

"Canadá seguía apareciendo. Desde Lagos hasta Manila, nuestros usuarios tenían a alguien en Canadá a quien necesitaban pagar, pero no tenían una buena forma de hacerlo. Transferencias caras, liquidaciones lentas, sin certeza. Nosotros lo solucionamos", afirmó Idorenyin Obong, CEO y cofundador de Grey.

El servicio es compatible con todos los bancos canadienses tanto para cuentas personales como empresariales y se suma a la red de transferencias en moneda local de Grey en más de 170 destinos. Los usuarios pueden enviar desde saldos en USD, EUR, GBP o NGN, con límites de transacción individual de 10.000 dólares canadienses y límites empresariales de hasta 100.000 dólares canadienses mediante transferencia bancaria. Grey cuenta con licencia de negocio de servicios monetarios de FINTRAC en Canadá y de FinCEN en Estados Unidos.

Descargar la aplicación Grey en iOS o Android, o visitar https://Grey.co para realizar la primera transferencia a Canadá.

Distribuido por APO Group en nombre de Grey.