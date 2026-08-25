Decomisan más de dos millones de pesos, armas y droga en Durango

Gómez Palacio, Durango.- En una estrategia de seguridad, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron, mediante un operativo, más de dos millones de pesos, armas, cartuchos y droga en el municipio de Peñón Blanco, Durango.

La acción se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos elementos realizaron patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestre, donde aseguraron:

Un arma corta y una larga; 145 cartuchos; ocho cargadores; 14 mil 800 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina; 3 mil 98 dosis de un polvo blanco con características propias de la cocaína.

Además, 2 mil 510 dosis de una hierba verde con características propias de la mariguana; 474 cigarrillos de una hierba verde con características propias de la mariguana.

En el lugar fueron decomisados 2 millones 113 mil pesos en efectivo, además de un vehículo y múltiple equipo táctico. Fotos: Gabinete Seguridad

La cantidad de 2 millones 113 mil pesos; un vehículo y diverso equipo táctico.

“En lo que va de la presente administración, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional han asegurado 25 mil 764 armas de fuego, 4 millones 610 mil 760 cartuchos, 114 mil 626 cargadores, 47 mil 659 vehículos, 128 mil 964 kilos de mariguana, 20 mil 342 kilos de cocaína, 147 mil 744 kilos de metanfetamina y 226 millones 224 mil 865 pesos. Estos resultados contribuyen a debilitar las estructuras criminales y a reducir su capacidad operativa y financiera”.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la representación de la FGR en Durango, para continuar con las investigaciones y peritajes correspondientes.