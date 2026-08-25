Anillan 147 crías de Flamenco Rosado en Ría Celestún, Yucatán

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), realizó el Segundo Anillamiento de Flamencos 2026, ahora en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, en Yucatán, una actividad que reúne a especialistas, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, personas voluntarias y comunidades en torno a una de las acciones de monitoreo y conservación más relevantes para esta emblemática especie.

En esta oportunidad, se anillaron 147 crías de flamenco americano (Phoenicopterus ruber), duplicando la cifra de 2025 cuando sólo se lograron anillar 70 ejemplares, además de que se colocaron tres transmisores satelitales para obtener información sobre sus desplazamientos, rutas, áreas de permanencia y sitios de importancia para la especie, fortaleciendo el conocimiento científico para orientar las acciones de manejo y conservación.

Segundo Anillamiento de Flamencos 2026 en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún Fotos: Conanp

Por primera vez, la jornada contó con la participación de 40 niñas y niños, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse al trabajo que realiza la Reserva de la Biosfera Ría Celestún y conocer, de manera directa, la importancia de conservar al flamenco americano y los ecosistemas de los que depende.

Su participación representa también una oportunidad para fortalecer, desde las nuevas generaciones, el vínculo de las comunidades con su patrimonio natural", celebró la Conanp.

Segundo Anillamiento de Flamencos 2026 en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún Fotos: Conanp

También se sumaron 170 voluntarios, entre personal técnico, especialistas, representantes de instituciones de gobierno, ONG's y habitantes de las comunidades vinculadas a esta área natural protegida.

El anillamiento no representa únicamente el esfuerzo de una jornada, es el resultado de meses de preparación, coordinación, monitoreo y trabajo en territorio. Este esfuerzo permite que cada temporada se genere información valiosa para conocer la supervivencia, los movimientos y el uso del hábitat del flamenco americano, contribuyendo a fortalecer las estrategias para su conservación", destacó.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas agregó que el Segundo Anillamiento es una muestra de lo que puede lograrse cuando la ciencia y la colaboración entre distintos actores se suma por un objetivo común. "Cada ejemplar anillado representa información que permitirá conocer mejor a la especie y tomar mejores decisiones para su protección".