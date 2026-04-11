Gracias a Plan B de la Reforma Electoral habrá más recursos para vivienda: Claudia Sheinbaum

"Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la entrega en el estado de Morelos, de 250 escrituras y 828 constancias de cancelación de créditos para vivienda del Fovissste.

En el municipio de Emiliano Zapata, la titular del Ejecutivo Federal, destacó que en total son cinco millones de familias en México, las beneficiadas con quitas, descuentos y cancelación de deudas, que eran impagables, por préstamos para vivienda otorgadas en el período neoliberal.

"Porque esa es nuestra función, ayudar a la gente. Para eso son los gobiernos, para ayudar para generar las condiciones de vida, para las y los trabajadores de México. También para quien menos tiene.

Los empresarios están muy bien y qué bueno que sigan invirtiendo en México, pero ellos ya tienen sus esquemas de financiamiento. A nosotros nos toca reducir desigualdades y apoyar a la gente", subrayó.

La presidenta de la República resaltó que gracias a la aprobación del llamado Plan B de la Reforma Electoral, el Gobierno de México tendrá disponibles alrededor de cinco mil millones de pesos más, para poder seguir ayudando a la población en el tema de los créditos y acciones de vivienda.

Claudia Sheinbaum enumeró algunas de las bondades del cambio legislativo como la reducción del número de regidores en los municipios, baja en el presupuesto de los congresos locales, Cámara de Diputados y Senado de la República, topes en los sueldos de los consejeros electorales, y la no reelección en diputaciones y Ayuntamientos.

"No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y entonces, ¿Qué es lo que ocurre?, Pues que ya hay más recursos para destinarlos a la gente.

Entonces el día de hoy estamos celebrando un cambio sustantivo. Ya no deben, ya se les quitó esa angustia. ¿Por qué?

Porque es justo que se les quitaran las deudas, porque ya habían pagado lo suficiente. Así son cinco millones de familias en nuestro país. Y así vamos a seguir gobernando", adelantó.