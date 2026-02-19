Sheinbaum pide investigar si tamales con los que se intoxicaron menores en Puebla tenían fentanilo

Tras la intoxicación de menores luego de consumir tamales presuntamente con fentanilo, la Fiscalía General de la República (FGR), junto con el gabinete de seguridad y autoridades de salud realizarán una investigación para confirmar si dicho alimento estaba contaminado con la droga, así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionada en su mañanera de este jueves acerca de la intoxicación de los menores, la mandataria dijo que instruyó al gabinete de seguridad realizar una investigación para determinar si realmente los tamales tenían fentanilo, el cual, dijo, es muy tóxico, venenoso y dañino que con tan sólo una poca cantidad puede causar la muerte.

"Estamos averiguando (si estaban contaminados los tamales con fentanilo). Le pedí al gabinete de seguridad junto con Salud ver si realmente fue fentanilo y también cómo es que llegó el fentanilo a los tamales", dijo la presidenta.

Por lo anterior, Sheinbaum dijo que en este caso lo primero es confirmar que realmente se trató de fentanilo y una vez que se determine, lo segundo será averiguar cómo es que llegó la droga a dicho alimento y al final las investigaciones para dar con los responsables.

"Hasta que no tengamos más información, antes de nosotros confirmar, tiene que haber una investigación de la Fiscalía (General de la República) con sus peritos y el gabinete de seguridad y salud", consideró la mandataria.

Sheinbaum dijo que a pesar de que las autoridades de Puebla dieron a conocer que al menos una niña de los menores que consumieron los tamales dio positivo a fentanilo, el gobierno federal debe realizar la investigación para confirmar que realmente se trata de esta droga.

Menores se intoxican con tamales en Puebla

En Huauchinango, Puebla, al menos siete menores resultaron intoxicados tras comer tamales en un puesto callejero y una niña de 10 años dio positivo a fentanilo en las pruebas toxicológicas que se le realizaron tras llegar al hospital debido a los síntomas que presentaba luego de consumir este alimento.

Los siete menores, de entre dos y 11 años, llegaron al Hospital General ya que presentaban síntomas como vómito, deshidratación y convulsiones luego de haber comido los tamales en un puesto callejero en la colonia El Potro el pasado sábado por la mañana.

Seis de los siete menores: Diana, de 11 años; Teodoro, de 9 años; Raúl, de 8 años; Abigail, de 6 años; Kenia, de 5 años; y Yamilet, de 2 años, fueron dados de alta el mismo día tras evolucionar favorablemente al tratamiento; sin embargo, una niña de 10 años fue la que tardó en salir del hospital tras haber dado positivo a fentanilo.

Ante los resultados de su examen toxicológico las autoridades de Puebla abrieron una carpeta de investigación, a fin de determinar cómo es que la droga llegó a los tamales y si fue de manera intencional, así como dar con los posibles responsables.

Reproducir

vjcm