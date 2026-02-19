Muere Giovanni, segunda víctima de ataque en San Francisco del Rincón

La agresión con armas de fuego registrada la noche del martes en la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón, cobró su segunda víctima mortal. Giovanni Gasca, joven de 23 años —identificado también en reportes como de 24 años—, falleció alrededor de las 20:00 horas del miércoles mientras recibía atención médica en un hospital de León.

Familiares confirmaron su deceso en redes sociales. La Explanada del Mercado SFR publicó: “La Explanada del Mercado SFR se une a la pena que embarga a nuestra compañera Sandra, por el sensible fallecimiento de su hijo Giovanni Gasca. Nuestras más sinceras condolencias…”.

Horas antes, autoridades de salud lo reportaban en estado muy grave y en código rojo. En el mismo hospital permanece estable un menor de 5 años.

Saldo: 10 lesionados, 8 de ellos menores

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, el ataque dejó 10 personas lesionadas, siete hombres y tres mujeres; ocho eran menores de edad, incluidos adolescentes de 15 y 16 años y niños de entre 5 y 12 años.

En el Hospital General de Purísima del Rincón fueron atendidos un masculino de 15 años (estable), una femenina de 14 años (alta), un masculino de 9 años (alta), una femenina de 11 años (alta) y un masculino de 8 años (alta).

En el Hospital General de León se atendió al menor de 5 años (estable) y a Giovanni Gasca (código rojo, posteriormente fallecido).

En el Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón fueron valorados un masculino de 16 años (estable) y un masculino de 11 años (estable).

La Secretaría de Salud informó que cuatro menores continúan hospitalizados pero fuera de peligro.

El titular de la dependencia, Gabriel Cortés Alcalá, declaró.

Desde el primer momento activamos atención médica y psicológica para niñas, niños y adolescentes, con acompañamiento permanente a sus familias y seguimiento continuo. La salud de las víctimas es nuestra prioridad”.

Primer fallecido

El primer fallecido fue un hombre de 36 años, identificado como Fernando “N”, presuntamente vecino de la misma colonia y a quien, de acuerdo con versiones preliminares, habría estado dirigido el ataque.

La agresión ocurrió minutos antes de las 22:00 horas del martes en un parque de la calle 5 de Mayo. Sujetos armados que viajaban en una motocicleta y una camioneta negra dispararon con armas de grueso calibre. En la escena se aseguraron indicios balísticos y se reportaron daños en puertas y ventanas de viviendas cercanas.

Vecinos colocaron flores y veladoras en el lugar. El hecho generó consternación en todo el estado de Guanajuato, debido a que la mayoría de los heridos son menores de edad.

La principal línea de investigación apunta a un posible enfrentamiento entre integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Carranza” y presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento, la autoridad ministerial no ha informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó operativos posteriores al ataque; sin embargo, no se han detallado resultados.

