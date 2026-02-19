Tren CDMX-AIFA iniciará operaciones antes de Semana Santa: Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que el Tren que une la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) iniciará operaciones antes de Semana Santa.

En este sentido, la mandataria confirmó que para el primer periodo de vacaciones de 2026 ya estará funcionando la ruta del Suburbano que va de Buenavista, en Ciudad de México, al AIFA, en el Estado de México.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado también dio a conocer que los otros trenes que tendrán conexión con la capital mexicana, el Tren México-Querétaro y el Suburbano AIFA-Pachuca iniciarán operaciones hasta 2027.

El tren AIFA–CDMX inicia operaciones antes de Semana Santa. El México–Ciudad de México–Querétaro y el AIFA–Pachuca estarán en operación en el 2027 y van muy bien”, refirió.

Las obras marchan conforme al calendario previsto y que ya se encuentran en una fase crucial de pruebas técnicas. Darío Luna

¿Qué otros avances en trenes hay?

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviaria, Andrés Lajous Loaeza, detalló desde el Salón Tesorería los avances del proyecto del tren suburbano que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ante esto, el funcionario aseguró que las obras marchan conforme al calendario previsto y que ya se encuentran en una fase crucial de pruebas técnicas.

Se está realizando la construcción o la ampliación de vías. Este tren va conforme al calendario que se presentó en su momento. Lo importante es que ahorita ya están terminando las pruebas de concordancia. Estamos a un día de iniciar las pruebas dinámicas; ya está casi concluido el trabajo en central y accesos a las estaciones”, mencionó.

Reproducir

Se alista la construcción de 43 trenes de pasajeros

Lajous Loaeza, director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, aprovechó la tribuna para dar a conocer los avances en cuanto la fabricación de las unidades. En este contexto, se destacó que ya inició el trabajo de ingeniería y se informó que se emitió el fallo a la empresa Alstom para la fabricación de 43 trenes de pasajeros.

Estamos en el proceso de construcción de una red de trenes de pasajeros. En este momento inició el trabajo de ingeniería. Se emitió el fallo a la empresa Alstom para la fabricación de 43 trenes de pasajeros. Tenemos estimado que tendremos el primer tren en 2027, pero haremos los esfuerzos para tenerlo este año”, señaló.

fdm