Gobierno respalda a escuela sentenciada a pagar 21 mdp por expulsar a presunto acosador

La Secretaría de Educación y el Congreso de Chihuahua anunciaron su respaldo a la escuela Instituto Tesla, que fue sentenciada por un juez local a pagar 21 millones de pesos a un alumno que fue expulsado por acosar sexualmente a sus compañeras.

Este viernes, la diputada Xóchitl Contreras lanzó un posicionamiento en contra de la resolución emitida por el juez José Chaparro Sánchez en perjuicio del Instituto Tesla, al considerar que la decisión representa un grave precedente para todas las instituciones educativas que actúan para proteger a sus estudiantes frente a denuncias de conductas indebidas.

La legisladora señaló que resulta incomprensible que una institución que tomó medidas ante denuncias presentadas por 20 alumnas termine enfrentando consecuencias legales por haber actuado en defensa de su comunidad estudiantil.

Añadió que la sentencia podría enviar un mensaje de temor a directivos, maestros e instituciones educativas que enfrenten situaciones similares en el futuro.

La diputada sostuvo que la actuación del juez José Chaparro Sánchez, señalado públicamente por su cercanía con Morena, ha despertado serias dudas sobre el mensaje que esta resolución envía a las víctimas, a sus familias y a las instituciones educativas que deciden actuar cuando existen denuncias graves.

Xóchitl Contreras anunció que respaldará al Instituto Tesla en su lucha jurídica para revertir la resolución y exigió que las instancias correspondientes revisen a fondo la actuación judicial en este caso.