Gobierno federal reitera llamado al diálogo con la CNTE

El Gobierno de México ratificó su disposición al diálogo permanente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender las demandas del magisterio, al tiempo que llamó a evitar el cierre de escuelas y los bloqueos que afectan a estudiantes y a la ciudadanía en general.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acompañada por el secretario de Educación, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Marti Batres, confirmó que las conversaciones iniciadas este día continuarán mañana en la misma sede.

Informó que se han propuesto dos mesas técnicas de trabajo y se espera que la Coordinadora designe a sus representantes para integrarse a ellas.

Reproducir CNTE

La funcionaria subrayó que el Ejecutivo federal respeta plenamente el derecho a la manifestación pacífica, pero también el derecho al libre tránsito de la población.

En un video publicado en sus redes sociales, explicó que el Zócalo capitalino no estuvo disponible para una concentración por razones de protección civil, debido a las maniobras de grúas para el manejo de estructuras y trabes de gran peso en la zona, situación que fue comunicada previamente a los maestros.

Señaló que las vallas instaladas respondieron a la necesidad de evitar riesgos a las personas.

La titular de Gobernación condenó cualquier acto de provocación, violencia y vandalismo, así como el uso de cohetones, petardos y otros artefactos que ponen en riesgo tanto a manifestantes como a la ciudadanía, y llamó a los liderazgos a no poner en peligro a sus representados.

En tanto, el titular de la SEP, Mario Delgado, reiteró la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum de cumplir el compromiso de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), mientras que Marti Batres expresó su disposición para continuar transformando el ISSSTE y mejorar la calidad de los servicios que ofrece al magisterio.