Datavault AI hace balance de un fin de semana de alto impacto en la Super Bowl LX

Activaciones en Radio Row y durante la Super Bowl

Datavault AI participó en una serie de activaciones presenciales de medios y tecnología en Radio Row, interactuando con atletas, locutores, aficionados y socios como SiriusXM, CBS Sports, Football Meets Football, NFL Alumni Health, Raiders Podcast Network, Ryan Ripkin Show, entre otros. Mediante la tecnología ADIO de transmisión ultrasónica de datos sobre sonido, la Compañía permitió la interacción en tiempo real con la audiencia, validando su capacidad para crear experiencias inmersivas innovadoras.

De forma simultánea, Datavault AI presentó DVHOLO™, su plataforma de visualización holográfica e inmersiva, reforzando la posición de la Compañía en la intersección entre eventos en vivo, identidad digital y engagement de nueva generación para los aficionados.

Alianza con NFL Alumni Health

Uno de los momentos más destacados del fin de semana fue la colaboración de Datavault AI con NFL Alumni Health, alineando la tecnología con iniciativas comunitarias, de bienestar y de legado en torno a la Super Bowl y eventos relacionados, donde la tecnología de Datavault AI demostró un impacto significativo en el mundo real dentro de la comunidad de exjugadores de la NFL. Como parte de su alianza con NFL Alumni y NFL Alumni Health, el despliegue de la tecnología ADIO de datos sobre sonido de Datavault AI amplificó mensajes críticos de seguridad pública y fomentó una interacción dinámica en activaciones centradas en la salud comunitaria.

Billy Davis, dos veces campeón de la Super Bowl con los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens y codirector de NFL Alumni Health, destacó el valor de la colaboración y afirmó:

"Como organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la salud y el bienestar de los exjugadores de la NFL y de sus comunidades, reconocimos la importancia de asociarnos con la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA) y Datavault AI para transmitir este mensaje crítico y que salva vidas. La tecnología mejora el engagement de la audiencia al garantizar que los anuncios de seguridad pública lleguen a las personas en tiempo real, reforzando nuestro compromiso con el bienestar de nuestros exjugadores y de la comunidad en general".

Datavault AI también contribuyó a aumentar la concienciación sobre las iniciativas de salud, bienestar, cuidados y educación de NFL Alumni, con mensajes relacionados con los programas de NFL Alumni Health, incluidos aquellos alineados con AARP y sus recursos Life Reimagined para cuidadores. Los anuncios de servicio público se difundieron a audiencias en entornos de alta visibilidad, reforzando la importancia del envejecimiento saludable, los cuidados y la planificación del bienestar a largo plazo para los exjugadores y sus comunidades. Estas activaciones complementaron los esfuerzos más amplios de NFL Alumni —como su Huddle for Health Symposium, con jugadores del Salón de la Fama y expertos en cuidados de AARP— al ampliar el alcance y reforzar la concienciación durante una de las semanas deportivas más importantes del año, demostrando cómo la tecnología puede respaldar el engagement comunitario, la educación y el acceso a recursos críticos a gran escala.

Como parte de su mayor visibilidad y esfuerzos de engagement durante la semana de la Super Bowl LX, Datavault AI aprovechó la plataforma de Mark Kerr, reconocido campeón en múltiples torneos de peso pesado de la UFC y personalidad de los medios deportivos, para ayudar a promover la tecnología y la misión de la Compañía, incluido su enfoque sobre los activos digitales de nombre, imagen y semejanza (NIL) de los atletas. Kerr representó a Datavault AI en múltiples apariciones mediáticas de alto perfil en Radio Row y en plataformas como ESPN, 4th & 1 with Cam Newton, Knockout Radio, Vetted Conversations y Threads, donde explicó cómo la tecnología de Datavault AI permite a los atletas controlar y monetizar de forma segura sus identidades digitales y activos NIL, y destacó los esfuerzos continuos de la Compañía vinculados a la colaboración recientemente anunciada con Sports Illustrated en activos digitales.

"Estas activaciones fueron más allá de simples demostraciones y reflejaron una ejecución real en el mundo real", afirmó Nathaniel Bradley, consejero delegado de Datavault AI. "El fin de semana de la Super Bowl nos brindó la oportunidad de validar nuestras plataformas en uno de los entornos de eventos en vivo más exigentes, junto a NFL Alumni, al tiempo que mostramos cómo los datos, la identidad y el engagement pueden converger casi en tiempo real".