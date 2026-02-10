¡Alerta! Casos de tuberculosis aumentan en México

Durante el primer mes del año, la tuberculosis presentó un aumento del 12% en territorio nacional.

Entre el 25 y el 31 de enero, se confirmaron 334 nuevos casos.

Por lo anterior, ya sumaron mil 289 contagios, donde la mayoría ocurrieron en hombres.

Es importante destacar que esta cifra es mayor a la que se reportó durante el mismo periodo en 2025 cuando el número de pacientes ascendió a mil 151, de acuerdo al boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana número 4 del año con la que cerró el mes de enero.

Por tanto, con 138 contagios más que el año pasado, el porcentaje de aumento es de casi 12%.

Cabe señalar que en 2025 se acumularon 21 mil 291 casos de tuberculosis.

Estados con más contagios

Aunque las 32 entidades del país registran contagios, la dependencia federal informó que los 10 estados con más pacientes de tuberculosis son en orden descendente:

-Veracruz: 135 contagios

-Baja California: 125

-Chiapas: 106

-Nuevo León: 115

-Tamaulipas: 80

-Sonora: 59

-Tabasco: 56

-Jalisco: 54

-Guerrero: 51

-Chihuahua: 47

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis?

La Secretaría de Salud informó que la tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa y sistémica que afecta mayoritariamente al sistema respiratorio.

Los síntomas más frecuentes son:

-Fiebre o febrícula

-Tos con expectoración por más de dos semanas

-Pérdida de peso

-Anorexia e hiporexia

-Presencia de adenopatías

-Presencia de flemas y/o sangre en la expectoración

-Dificultad respiratoria

-Dolor de pecho o de espalda

La autoridad sanitaria señaló que el mecanismo más frecuente de transmisión es la vía aérea. Es decir, cuando un paciente con la enfermedad tose o estornuda, puede contagiar a otra persona expuesta de manera cercana y que tiene susceptibilidad para enfermar.

Entre los factores de riesgo se encuentran el VIH, la desnutrición, la diabetes mellitus y la aplicación de tratamientos con esteroides que alteran el sistema inmunológico.

CDMX confirman primera muerte por sarampión

Por otra parte, en lo que respecta a Sarampión, este 10 de febrero la Secretaría de Salud informó que durante 2025 una persona murió por sarampión en la Ciudad de México, lo que representó la primera defunción por este virus en la capital del país.

Con este fallecimiento en la CDMX ya suman 28 muertes en el país entre 2025 y 2026.

Sólo cinco estados no han reportado casos en 2026

Desde que se detectó el primer contagio de sarampión en febrero de 2025 a la fecha, los casos ya suman 8 mil 899.

Tan solo durante enero y en lo que va del mes de febrero, el crecimiento ha sido acelerado con el reporte de 2 mil 467 personas contagiadas.

Coahuila, Zacatecas, Campeche, Tamaulipas y Baja California Sur no han reportado casos durante 2026. No obstante, los 5 estados ya tenían contagios notificados durante el año pasado.

jcp