Gobierno lanza segunda propuesta a la CNTE: ofrece aseguradora pública

En una segunda propuesta para destrabar las movilizaciones y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno de México propuso crear una aseguradora pública que beneficie a los titulares de cuentas individuales.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, comunicó el planteamiento a los maestros disidentes este jueves, durante el seguimiento a la mesa de diálogo realizada en la Secretaría de Gobernación.

En un comunicado sobre la reunión, que se prolongó por más de dos horas, se explicó que la propuesta de la aseguradora pública parte de un diagnóstico sobre el impacto que tuvo la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, la cual “sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas”.

De acuerdo con el comunicado, la aseguradora pública se dedicaría “exclusivamente a la administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas, en coordinación con Pensionissste”.

“La creación de una aseguradora pública es presentada como la medida más relevante de la propuesta debido a que actualmente no hay ninguna de carácter público con ese fin”, se abundó.

Asimismo, se informó que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ratificó el compromiso de desaparecer el modelo de ingreso y promoción de los docentes, “escuchando la voz de todos los maestros y escuela por escuela”.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el gobierno respeta la libre manifestación pacífica.

También conminó a los disidentes a no afectar a las niñas y los niños que están concluyendo el ciclo escolar.

Además, condenó la violencia y el vandalismo, “venga de donde venga”, y manifestó su desacuerdo con las afectaciones a la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México, así como con la obstrucción al libre tránsito de comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el bloqueo de calles, según el reporte oficial de la reunión.