Gobierno destinará más de 20 mil mdp para sanear los ríos más contaminados del país: ¿cuáles son?

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno de México anunció una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para impulsar el saneamiento y la restauración de los principales cuerpos de agua contaminados del país.

Desde el Salón Tesorería, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, presentó los avances del programa, el cual forma parte del Compromiso Presidencial 92, orientado a la restauración de ríos y cuencas.

La funcionaria explicó que la estrategia no se limita a limpiar los cauces, sino que aborda de manera integral las cuencas hidrográficas para recuperar los ecosistemas y atender las causas que han provocado décadas de deterioro ambiental.

De acuerdo a la información dada a conocer, la iniciativa está enfocada inicialmente en los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, considerados entre los más afectados por la contaminación.

El objetivo central es elevar la calidad del agua de los ríos para mejorar las condiciones de salud y el entorno ambiental de las comunidades. Cuartoscuro

Como parte del diagnóstico realizado en las tres cuencas prioritarias, las autoridades identificaron 3 mil 202 descargas domésticas e industriales, 479 tiraderos clandestinos, 460 industrias potencialmente contaminantes y un 22 por ciento de deforestación del suelo, factores que han contribuido al deterioro de estos cuerpos de agua.

Bárcena señaló que el programa tiene como principales objetivos mejorar la calidad del agua, restaurar los ecosistemas, prevenir inundaciones y reconectar a la población con sus ríos.

Reconoció que la contaminación de estos afluentes representa "una deuda histórica" para el país, por lo que ahora se trabajará bajo un enfoque de cuenca completa, complementando las obras de infraestructura hidráulica con soluciones basadas en la naturaleza, como la construcción de humedales que ayuden a filtrar y recuperar el agua de manera natural.

Asimismo, destacó que todas las instituciones del sector ambiental mantienen reuniones mensuales para coordinar las acciones junto con gobiernos estatales, municipales y comunidades locales.

El funcionario subrayó que el objetivo central es elevar la calidad del agua de los ríos para mejorar las condiciones de salud y el entorno ambiental de las comunidades. Cuartoscuro

Conagua anuncia 93 proyectos de saneamiento

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, informó que el programa contempla 93 proyectos de saneamiento y restauración a lo largo del sexenio, lo que permitirá beneficiar a alrededor de 25 millones de personas.

El funcionario subrayó que el objetivo central es elevar la calidad del agua de los ríos para mejorar las condiciones de salud y el entorno ambiental de las comunidades.

Estamos trabajando con todo el sector ambiental, pero también con municipios, gobiernos estatales y las comunidades. El objetivo fundamental es mejorar la calidad del agua para que las familias puedan disfrutar de un entorno sano y de mejores condiciones de salud", afirmó.

En su intervención, la presidenta Sheinbaum explicó que la contaminación de los ríos en México obedece principalmente a cuatro factores:

Ante este panorama, indicó que una de las principales acciones consiste en la construcción de drenajes marginales, infraestructura que permitirá captar las aguas residuales antes de que lleguen a los cauces y conducirlas hacia plantas de tratamiento, con el propósito de reducir significativamente la contaminación de los principales ríos del país.