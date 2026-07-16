Global Gas niega vínculos con autotanques asegurados por la Semar en Puebla

Global Gas aseguró que los autotanques incautados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) durante un operativo en el municipio de Tecamachalco, Puebla, no forman parte de su parque vehicular ni mantienen relación comercial o laboral con las personas detenidas.

La empresa emitió un comunicado luego del aseguramiento de pipas cargadas con gas LP de presunta procedencia ilícita, en el que afirmó que sus operaciones se realizan bajo estrictos controles de identificación, rastreo y resguardo de sus unidades.

Asimismo, informó que, desde que tuvo conocimiento del operativo, ha colaborado con las autoridades correspondientes y presentó la denuncia, además de las manifestaciones pertinentes por el uso indebido de su marca.

Global Gas explicó que la presencia de elementos gráficos o rótulos asociados con la empresa en unidades ajenas constituye una utilización indebida de su identidad comercial, por lo que rechazó categóricamente cualquier uso no autorizado de sus signos distintivos.

Como parte de las acciones emprendidas, la compañía puso a disposición de la Fiscalía General de la República y de las demás autoridades competentes toda la información necesaria para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los responsables.

Finalmente, señaló que se reserva el ejercicio de las acciones legales adicionales que correspondan para proteger sus derechos y evitar afectaciones derivadas del uso indebido de su marca.