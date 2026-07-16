El verano en México ya no se explica con un solo fenómeno

En un mismo verano, México puede registrar una disminución temporal de las lluvias en ciertas regiones y, simultáneamente, tormentas intensas, inundaciones o la cercanía de un ciclón. No es una contradicción: cada fenómeno actúa en escalas y periodos diferentes, y sus efectos dependen de la humedad disponible, la temperatura del mar, el relieve y otros sistemas atmosféricos.

También conviene distinguir entre los fenómenos que modifican el contexto climático y aquellos que producen el tiempo de cada día. El Niño altera el escenario general; las ondas tropicales, tormentas y ciclones generan condiciones concretas, mientras que la canícula describe una reducción relativa de las lluvias en determinadas regiones.

Las ondas tropicales forman parte de la dinámica habitual de la temporada. Al desplazarse pueden favorecer la formación de nubes y precipitaciones; cuando interactúan con canales de baja presión, humedad abundante y condiciones locales, las lluvias pueden concentrarse en pocas horas. El peligro no depende únicamente de cuánto tiempo llueva, sino también de la intensidad, la saturación del suelo y la vulnerabilidad de cada comunidad.

Las ondas tropicales pueden favorecer lluvias intensas en periodos cortos y aumentar el riesgo de inundaciones y deslaves. Alexandro Medrano

El escenario general también está condicionado por El Niño. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia por este fenómeno y prevé que sus condiciones se intensifiquen hacia finales de 2026, con una alta probabilidad de que continúen hasta comienzos de la primavera de 2027. Esto no significa que todo México tendrá el mismo tipo de clima: El Niño modifica probabilidades y patrones, pero sus efectos se combinan con otros factores regionales.

El Niño altera la interacción entre el océano y la atmósfera, pero sus efectos varían según la región y otros sistemas climáticos. Alexandro Medrano

La canícula tampoco debe interpretarse como una pausa absoluta. Es una disminución notoria y no uniforme de las lluvias entre julio y agosto. Puede sentirse con mayor claridad en algunas zonas mientras en otras continúan las tormentas. Por eso, varios días calurosos o con menos precipitación no eliminan la posibilidad de inundaciones repentinas cuando vuelve a presentarse una lluvia intensa.

La canícula es una disminución temporal y no uniforme de las lluvias; no significa que deje de llover. Alexandro Medrano

A esta combinación se suma la temporada de ciclones tropicales. Para 2026, el pronóstico oficial considera entre 18 y 21 sistemas en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico. La cifra no indica cuántos tocarán tierra ni dónde lo harán: cada trayectoria debe vigilarse individualmente mediante los avisos actualizados del SMN y Protección Civil. El Gobierno federal anunció además que trabaja en un sistema de alertamiento por telefonía celular para lluvias intensas, inundaciones, ciclones y huracanes. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló el 9 de julio que se prevé tenerlo listo en alrededor de dos meses. No se trata de un nuevo número telefónico, sino de avisos regionalizados que llegarán directamente a los celulares ubicados en zonas de riesgo.

Los ciclones tropicales pueden generar lluvias torrenciales, viento, oleaje e inundaciones, incluso sin impactar directamente tierra. Alexandro Medrano

Mientras ese sistema entra en operación, el 911 continúa siendo el número único para emergencias inmediatas. El 079 brinda información y orientación sobre trámites, servicios y programas del Gobierno de México, por lo que no sustituye la atención de emergencia. La temporada no se resume en un solo fenómeno. La clave es seguir los avisos oficiales, no cruzar corrientes de agua, alejarse de laderas inestables y atender las indicaciones de Protección Civil. Tener información clara permite pasar de la sorpresa a la prevención.