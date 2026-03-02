Gentrificación, el otro partido que encarecerá la vivienda

La cercanía del Mundial 2026 ha intensificado los procesos de gentrificación y especulación inmobiliaria en las principales metrópolis del país, que serán sedes del evento deportivo.

En la Ciudad de México, el fenómeno ha alcanzado límites críticos en colonias como Roma y Condesa, donde las rentas de corta estancia amenazan por desplazar a habitantes tradicionales ante aumentos de precios que podrían superar los 13 mil pesos por noche durante la inauguración.

Por su parte, en Monterrey, aunque el Mundial 2026 se ve como un acelerador de la especulación y no como su causa raíz, la falta de oferta asequible en el centro de la ciudad ha provocado que 355 de su territorio central pierda población de manera sostenida.

Finalmente, en Guadalajara aumenta la preocupación por una posible crisis económica después de la justa futbolera derivada de una sobreoferta de departamentos de lujo que la población local no puede costear, mientras el valor del suelo ha subido un 300% en los últimos 15 años.

Ante este escenario, expertos de las tres ciudades sedes coinciden en la urgencia de regulaciones que limiten el número de viviendas destinadas al turismo y fomenten el desarrollo de vivienda social, para mitigar el desplazamiento hacia las periferias.

Turistas suelen pasear por colonias como Roma y Condesa, donde locales han protestado en contra de la gentrificación. Eduardo Jimenez

Se disparan las rentas en CDMX

La gentrificación en la Ciudad de México está alcanzando límites críticos, de acuerdo con especialistas en materia inmobiliaria.

En colonias tradicionales como Roma y Condesa, la falta de una regulación efectiva sobre las rentas de corta estancia ha disparado los precios de los alquileres, forzando el desplazamiento de habitantes con décadas de arraigo.

El fenómeno, señalan, se vislumbra como un riesgo latente ante la celebración del Mundial 2026, donde la presión inmobiliaria se intensificará.

Según el doctor Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria, la gentrificación, definida como el movimiento de personas desplazadas hacia las periferias debido al cambio de precios en los inmuebles, no es un fenómeno nuevo, pero se ha agravado por la “regulación incorrecta” del gobierno de la CMDX.

El especialista criticó la modificación a la ley del año pasado que limitó las rentas de corta estancia (a través de plataformas como Airbnb) a un máximo de 182 días al año, en lugar de limitar el número de viviendas.

Explicó que esto ha provocado que compañías compren edificios completos para destinarlos al esquema de corta estancia, lo cual elimina la oferta de vivienda tradicional y dispara el costo de las rentas.

Efecto mundialista

La especulación inmobiliaria en la Ciudad de México ya se siente previo al Mundial de 2026.

El equipo de Excélsior cotizó hospedajes y tarifas aéreas para la semana inaugural en diferentes plataformas y el resultado fue que la estancia en CDMX podría resultar más costosa que un boleto para cualquier partido.

De acuerdo con la plataforma Airbnb, los alojamientos próximos al Estadio CDMX, que actualmente cuestan por noche entre $478 y $1,106 pesos, alcanzarán los $3,201 pesos en la semana inaugural del evento.

En la zona del Centro Histórico, que será el punto de encuentro oficial para los aficionados de la justa mundial, los precios actualmente van de $489 a $1,164 pesos, pero se espera que lleguen hasta los $13,450 pesos.

Un análisis del periódico The Athletic en Estados Unidos, también señaló un aumento significativo en hoteles de la capital.

Por ejemplo, un hotel en Paseo de la Reforma que cuesta $2,745 pesos por noche a fines de mayo, figura en más de $67 mil pesos la noche para el 10 y 11 de junio, cerca del inicio del Mundial, lo que representa un aumento del 2 mil 373%.

Falta vivienda asequible en Monterrey

La vivienda vertical y cafeterías con menús en español e inglés, así como restaurantes de comida vegana han marcado el avance de la gentrificación en la zona centro de la capital de Nuevo León.

De acuerdo con Eduardo Aguilar, gerente de planes urbanos del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) presenta procesos que pueden caracterizarse como gentrificación, pero con sus dinámicas propias y distintas a otras ciudades.

La gentrificación no debe entenderse sólo como la expulsión de los residentes originarios de una zona o colonia en particular, ya que éste es sólo uno de los efectos derivados de un problema estructural aún mayor que es la falta de oferta de vivienda asequible en zonas centrales”, explicó.

Agregó que durante décadas no se ha producido vivienda en zonas centrales bien ubicadas, el suelo se vuelve escaso y caro “haciéndolo cada vez más inaccesible”.

En la capital de Nuevo León han comenzado una serie de edificaciones con precios muy poco asequibles. Aracely Garza

Según el especialista, el Mundial 2026 no es determinante para la gentrificación en la entidad y éste más bien puede acelerar expectativas y especulación inmobiliaria. “Pero no es la causa estructural de este fenómeno”, aseveró.

Indicó que el evento mundialista funciona como un catalizador de una tendencia preexistente vinculada a la limitada vivienda asequible.

Prevén crisis en Guadalajara

La llamada gentrificación posterior al mundial podría provocar una crisis económica más grave en la capital de Jalisco, debido a la sobreoferta de departamentos, advirtió Daniel González Romero, director del Instituto de Investigación y Estudio de las Ciudades.

Va a haber muchos departamentos que, frente a la crisis económica mundial que viene, provocará que quienes han apostado por comprar y rentar se enfrenten a que no habrá quien se los rente, porque además Guadalajara no es una ciudad de mucho turismo de alto standing”, afirmó.

“El fenómeno de la gentrificación es mundial. Europa ya está intentando plantear una serie de reglas o normas para este tipo de renta de departamentos. Tiene que ver con el turismo y aquí, lógicamente, se combina con un deporte de expansión mundial para aprovechar que ese fenómeno crezca”.

González Romero explicó que el desplazamiento de habitantes hacia zonas periféricas no es un fenómeno nuevo.

El académico cuestionó que el embellecimiento urbano se realice con recursos públicos para el Mundial, mientras los beneficios económicos se concentran en unos cuantos.

am