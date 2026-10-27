General Trevilla Trejo revisa tropas en Mazatlán

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, realizó una visita de supervisión a las fuerzas desplegadas en Mazatlán Sinaloa, acompañado por mandos de esa Región Militar, informó la dependencia, en un mensaje en su cuenta de X.

“El día de hoy, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la @Defensamx1 realizó una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, acompañado por autoridades militares”, indicó la dependencia.

Se detalló que el objetivo de la visita fue verificar las condiciones en que se encuentra en esa entidad.

X: @Defensamx1

“El objetivo de su visita fue verificar las condiciones en las que el personal del Ejército Mexicano, la @FuerzaAereaMx y la @GN_MEXICO_, cumple sus misiones en esa entidad federativa; asimismo, supervisó el despliegue operativo y sostuvo reuniones de trabajo con Mandos Territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional con jurisdicción en el estado de Sinaloa, con el fin de evaluar e impulsar las acciones y estrategias orientadas a preservar la seguridad en beneficio de la sociedad sinaloense”, explicó la Defensa.

X: @Defensamx1

Esta semana también acudirán a Sinaloa los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y de Marina-Armada de México (Marina), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, para supervisar las labores de seguridad.