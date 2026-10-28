Samuel García prevé que Tesla fabrique humanoides y chips en NL

Tras las próximas elecciones de Estados Unidos se podría definir en Nuevo León la construcción de Tesla, pero tal vez ahora no sería para la fabricación de autos eléctricos sino chips y humanoides, así como algo relacionado con la empresa aeroespacial Space X.

Al menos así lo consideró el gobernador del estado, Samuel García, quien dijo que el terreno para la empresa de Elon Musk se mantiene en Santa Catarina.

“Aquí está el terreno comprado en Santa Catarina y lo que sabemos es que ya el tema del carro eléctrico ya no tiene sentido para Elon por el crédito que hay en Estados Unidos, pero sí trae muchas ganas de temas de humanoides, Space X, chips. Entonces estamos a la espera”, dijo.

Yo realmente, agregó, creo que pasando la elección de Estados Unidos tener novedades y que pronto se haga aquí la fábrica de Tesla.

Mencionó que desde su opinión personal el interés ya no sería la fabricación de autos.

“Eso es una opinión. Creo que ya no sería carros sino algo de chips, humanoides o SpaceX”, precisó.