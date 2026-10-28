Alumna de secundaria sufre quemaduras severas al incendiarse su vestido de catrina

Una celebración escolar por el Día de Muertos en Huasca de Ocampo, Hidalgo, terminó en una emergencia luego de que una estudiante de segundo grado de la secundaria Teodomiro Manzano sufriera quemaduras severas al incendiarse el vestido de catrina que llevaba puesto.

La menor, identificada como Zayra “N”, portaba un atuendo confeccionado con hojas utilizadas para envolver tamales cuando la prenda comenzó a arder, lo que provocó momentos de angustia entre sus compañeros, quienes presenciaron lo ocurrido.

El incidente quedó registrado en video y las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

En la grabación se escuchan gritos de los estudiantes mientras el maestro de ceremonias solicita calma; además, uno de los menores intenta conseguir agua para apagar el fuego.

Ante la emergencia, personal docente intervino para auxiliar a la adolescente y trató de sofocar las llamas utilizando sus propias prendas, hasta que finalmente consiguió extinguir el fuego.

Debido a la gravedad de las lesiones, la estudiante fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

La difusión del video generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad durante las actividades escolares y los riesgos de utilizar materiales que pueden incendiarse con facilidad en la elaboración de vestuarios tradicionales.

Hasta el momento, las autoridades del plantel no han emitido información oficial sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente ni sobre las medidas adoptadas tras el incidente.