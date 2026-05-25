Gabinete de Seguridad detuvo a 73 personas y rescató a 30 este fin de semana

En Coatzintla, Veracruz, en el poblado Palma Sola, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y de la Policía Estatal liberaron a dos personas privadas de la libertad y detuvieron a un sospechoso en posesión de un arma larga, 22 cartuchos, un cargador y diverso material.

Entre el 22 y 24 de mayo, los elementos del Gabinete de Seguridad realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y distintos tipos de droga en 16 estados.

Durante estas acciones fueron aseguradas 54 armas largas, 16 cortas y tres blancas; un lanzagranadas, 327 cargadores, 7 mil 643 cartuchos, 149 explosivos improvisados, 51 chalecos tácticos, 31 placas balísticas, tres cascos, una cinta eslabonada y 236 ponchallantas.

En materia de drogas, el personal del Gabinete de Seguridad logró el aseguramiento de 834.5 kilos de metanfetamina y 397 dosis de esa sustancia; 378 kilos de mariguana y 502 bolsas con dosis del enervante.

También se aseguraron 890 dosis de cocaína, 607 pastillas de fentanilo durante un operativo en Sonora y 487 dosis de sustancias por clasificar.

En Sinaloa se decomisaron 620 litros de precursores químicos y una prensa rústica para empaquetar droga.

Durante un operativo realizado en Tamaulipas se recuperaron 49 mil 530 litros de hidrocarburo; además, se aseguró un laboratorio para refinación de diésel en Veracruz.