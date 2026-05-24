Marina asegura arsenal en San Ignacio, Sinaloa

Un arsenal integrado por 11 armas largas y 23 artefactos explosivos, entre otros artículos, fue asegurado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, durante un recorrido de seguridad realizado en San Ignacio, Sinaloa.

La dependencia detalló que integrantes de la Cuarta Región Naval realizó un patrullaje terrestre en la localidad Higueras de Ponce, de ese municipio sinaloense, cuando detectaron dos camionetas tipo pick up, que circulaban con exceso de velocidad por una brecha.

Los elementos navales iniciaron una persecución lo que provocó que los tripulantes descendieran de los vehículos para correr hacia la maleza, realizando disparos con armas de fuego.

La Armada de México señaló que con operaciones de este tipo se refrenda el compromiso para desmantelar estructuras criminales. Cuartoscuro

Durante la revisión de las camionetas, que quedaron en situación de abandono, en el interior se encontraron 11 armas largas, 76 cargadores, más de dos mil cartuchos, 13 chalecos tácticos, seis placas balísticas, diversas cintas eslabonadas y 23 artefactos explosivos improvisados, lo que fue asegurado.

La Marina indicó que los explosivos fueron inhabilitados en el lugar por personal naval especializado para, con todo lo asegurado, incluidas las camionetas, ser puesto a disposición del Ministerio Público para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

La Armada de México señaló que con operaciones de este tipo se refrenda el compromiso para desmantelar estructuras criminales, y salvaguardar la seguridad y el bienestar de los sinaloenses, garantizando la paz y el orden en la entidad.