Llaman a académicos en el extranjero a compartir conocimientos a través de 'Cátedras de la diáspora mexicana'

El gobierno de México pidió a académicos mexicanos que han migrado a otros países y hacen investigación en universidades o institutos, puedan retribuir parte de su conocimiento mediante cátedras a distancia o presenciales.

En la rueda de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que durante su viaje a Barcelona, se le acercaron mexicanos que radican en esa ciudad para externar su deseo de vincularse con universidades mexicanas para compartir su conocimiento.

“El objetivo de este programa es vincular a académicos, académicas, que por distintas razones decidieron residir en el extranjero, trabajan en universidades o en instituciones académicas.

“La idea es que puedan, por ejemplo, si se contactan con la UNAM, con la UAM, con alguna universidad de alguna entidad de la República, a lo mejor donde se prepararon, o en el Poli, y el Poli le dice: ‘¿por qué no das una clase a distancia para la maestría de Electromovilidad, o la maestría de Filosofía de la Ciencia, o la maestría de Humanidades de Historia de México?’, porque incluso muchos se dedican a la historia de México y trabajan fuera”, puntualizó Sheinbaum.

Académicos podrán dar clases a distancia o viajar a México

Una de las modalidades planteadas en la convocatoria es que las clases pueden ser a distancia, y para aquellos que prefieran retornar a México para dar un curso, una cátedra o un módulo en alguna maestría o doctorado, tengan un apoyo económico del gobierno de México para desarrollar esa actividad.

“Se conecta con una institución de educación superior, puede dar una clase, puede formar un estudiante. Y si van a venir a México, si van a venir, digamos, 15 días que van a estar en México, pueden solicitar un apoyo de hasta 45 mil pesos para su viaje, lo que van a gastar aquí en México; o no.

“A lo mejor deciden: ‘sí voy a México, pero no necesito que me apoye la Secretaría de Ciencia y Tecnología’. Entonces, el apoyo es por si vienen a México durante un tiempo, y pueden solicitarlo o no solicitarlo”, puntualizó la titular del Ejecutivo.

Buscar evitar la 'fuga de cerebros'

Sheinbaum puntualizó que para evitar la “fuga de cerebros”, los estudiantes que recibieron alguna beca gubernamental para estudiar en el extranjero deben regresar al país para trabajar en alguna institución mexicana, y planteó que próximamente se abrirán más plazas para investigadores en universidades e institutos de investigación.

Pidió que los estudiantes no dejen el vínculo con las instituciones académicas en donde se formaron en México, y para ello podrían incorporarse en proyectos de investigación que desarrolla el gobierno de México.

Convocatoria abrirá en junio

Violeta Vázquez Rojas, subsecretaria de Ciencias y Humanidades, explicó que la convocatoria será publicada el 5 de junio próximo, y el registro de los interesados se abrirá a partir del 26 de junio.

La evaluación de las solicitudes se hará con un método similar al que se usa en la revisión de investigaciones, es decir, mediante la evaluación de pares.

Los resultados de las evaluaciones y la determinación de quienes podrán dar las cátedras de la diáspora se darán a conocer el 14 de septiembre, y su vigencia comenzará a correr en enero de 2027.