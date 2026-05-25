Inicia pago de Pensiones Bienestar para beneficiarios con apellido que inicie con S

La Secretaría de Bienestar informó que a partir de este 25 de mayo comenzará la dispersión de recursos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026 para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra S.

A través de un aviso difundido en redes sociales por la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, se detalló que los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar y del programa Madres Trabajadoras podrán disponer de su apoyo económico desde esa fecha.

“Aviso importante. Si tu apellido inicia con la letra S, a partir del 25 de mayo podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre mayo-junio de las #PensionesBienestar y del programa #MadresTrabajadoras”, señaló la dependencia.

La Secretaría de Bienestar recordó que los depósitos se realizan de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario retirar el dinero el mismo día del pago.