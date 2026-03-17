Gabinete de seguridad detuvo a 20 sospechosos, tres son extranjeros

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Durante operativos realizados en ocho entidades, el lunes 16 del presente mes, elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvo a 20 presuntos responsables de un delito, entre ellos un menor de edad y tres personas extranjeras.

En el informe diario de resultados se detalló que, los elementos de este organismo realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga, en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

En estas acciones se aseguraron siete armas largas, tres cortas; 3 mil 056 cartuchos útiles de diferentes calibres, 21 cargadores, 14 artefactos explosivos improvisados, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

Los operativos realizados el lunes pasado tuvieron un saldo de 5 kilos y 2 mil 035 dosis de metanfetaminas aseguradas; 65 dosis de mariguana y 663 dosis de diferentes drogas sin que se especificara su tipo; además del aseguramiento de 2 mil 800 litros de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

Entre las acciones relevantes del Gabinete de Seguridad, realizadas el lunes pasado, se destacó que, en Tecate, Baja California, se realizó un cateo con un saldo de dos personas detenidas y el aseguramiento de cinco kilos de metanfetamina.

En las colonias El Escorial y Nueva Hindú, de la misma ciudad, cinco personas fueron detenidas en posesión de 35 dosis de metanfetamina, un arma corta, un cargador, 12 cartuchos y tres vehículos.

Elementos de la Armada de México adscritos al recinto portuario de Pichilingue, en La Paz, Baja California Sur, localizaron y aseguraron 14 tambos de 200 litros cada uno, con una sustancia química para la elaboración de metanfetaminas, 2 mil 800 litros en total.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se detuvo a cinco personas, una de ellas menor de edad y tres de extranjeros, en posesión de tres armas largas, un arma corta, 462 cartuchos, 12 vehículos y dos motocicletas.

En Concordia, Sinaloa, se aseguraron un arma larga, 14 artefactos explosivos improvisados, tres cargadores, 802 cartuchos, 2 mil dosis de metanfetamina y 65 dosis de mariguana; mientras que en otra acción se aseguraron mil 423 cartuchos, cuatro cargadores, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

En la capital del estado, Culiacán, durante una inspección en el Centro Penitenciario Aguaruto se aseguraron tres armas blancas, diversas dosis de droga, dos teléfonos celulares y cinco cargadores para teléfono celular.