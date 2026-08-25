Alerta en la frontera: Despliegan operativo en Mexicali tras amenaza contra sedes de gobierno

Un intenso despliegue de seguridad se registró en los cruces fronterizos y edificios gubernamentales de la capital de Baja California, derivado de una alerta emitida por autoridades de Estados Unidos sobre una supuesta amenaza de ataque perpetrada por el crimen organizado en la región.

La Secretaría de Seguridad de Baja California confirmó que la advertencia señalaba posibles agresiones contra instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

A pesar de que las autoridades mexicanas precisaron que hasta el momento no existe ningún indicio real de riesgo inminente contra la ciudadanía o los inmuebles, se activaron operativos de vigilancia coordinados entre los tres niveles de gobierno y agencias estadounidenses.

"Nos reunimos los integrantes de la Mesa de Seguridad abordando el tema. Desde que esto sucedió existe toda la coordinación que siempre ha habido, pero ahora mucho más reforzada", declaró la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante.

Por su parte, el director de la Policía Municipal de Mexicali, Luis Felipe Chan, pidió mantener la calma y aclaró que las investigaciones continúan para determinar el origen del mensaje.

"No sabemos si sea relativo a una amenaza de este grupo en particular o de algún otro; no hay información precisa de eso hasta el momento", señaló el mando policial.

Garita semivacía e incertidumbre entre habitantes

El impacto de la alerta se hizo evidente en la Garita Internacional 1 y la Avenida Cristóbal Colón, zona comercial y de cruce vehicular hacia Calexico, California. Lugares que habitualmente registran largas filas de vehículos lució con un tráfico inusualmente fluido y baja afluencia peatonal.

Comerciantes de la zona fronteriza reportaron una jornada con ventas "calmadas", mientras que ciudadanos y trabajadores transfronterizos expresaron sentimientos encontrados ante la falta de detalles iniciales por parte de las autoridades locales.

"Es bastante confuso porque las autoridades mexicanas no habían dado mucha información al respecto; sí genera un poquito de incertidumbre", comentó Adela, residente de Mexicali.

En contraste, algunos usuarios que cruzaron hacia Estados Unidos reportaron revisiones de rutina sin contratiempos mayores.

"Yo no tuve problemas para pasar. Mucha seguridad en la zona, pero me enteré de la amenaza por la televisión", compartió Lorenzo, residente de Calexico que acudió a Mexicali a visitar a su familia.

Las autoridades de Baja California reiteraron que mantendrán los patrullajes preventivos y la comunicación continua con el gobierno de Estados Unidos para garantizar la tranquilidad en la franja fronteriza.