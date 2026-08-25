Partido Verde destaca coordinación con Guardia Nacional para proteger tortugas marinas

La coordinación entre autoridades ambientales e instituciones de seguridad dio un resultado clave en las costas del Pacífico mexicano. Durante los operativos de vigilancia realizados en la segunda arribada de la temporada 2026-2027 en el Santuario Playa Morro Ayuta, Oaxaca, se logró la recuperación de 9 mil 500 huevos de tortuga golfina y la protección de otros 82 de tortuga laúd.

El hallazgo se produjo tras recorridos de inspección diurnos y nocturnos realizados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional. Los huevos de tortuga golfina fueron localizados abandonados en costales, ocultos entre la vegetación de las dunas costeras para evitar su saqueo y comercialización ilegal.

El impacto de la reforma ambiental en la protección de especies

Tras el operativo, el Partido Verde resaltó la importancia de fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en zonas vulnerables. El instituto político subrayó que estas acciones responden a la aplicación de la reforma impulsada en el Congreso de la Unión y aprobada en diciembre de 2025.

Dicha modificación legal faculta formalmente a las autoridades ambientales a solicitar la intervención directa de la Guardia Nacional para participar en tareas de protección, vigilancia y conservación del medio ambiente.

Con esta sinergia institucional, se busca incrementar la capacidad operativa en áreas naturales de alto valor biológico para prevenir delitos ambientales y garantizar la supervivencia de especies amenazadas durante sus periodos de anidación y reproducción.