Conagua retira más de la mitad del lirio acuático de la Presa Endhó, en Hidalgo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) logró una reducción histórica de la presencia del lirio acuático en la Presa Endhó, de Hidalgo, que ya se ubica en menos de la mitad de la superficie que ocupaba originalmente, gracias al retiro de 105 mil metros cúbicos de maleza.

Imágenes satelitales y análisis técnicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), confirman que la plaga bajó a 443 hectáreas, en junio de 2026, de 900 hectáreas ocupadas en octubre de 2025, como parte del Plan Maestro de Recuperación de la Presa Endhó", destacó.

La Conagua aseguró que este avance se debe al trabajo permanente de remoción realizado por técnicos en maquinaria pesada, durante los ocho meses más recientes, sumado al funcionamiento continuo de cuatro excavadoras, tres retroexcavadoras, un cargador frontal, seis bandas transportadoras, una máquina empujadora y ocho camiones de volteo.

Además, indicó, con la campaña de fumigación que inició el 1 de mayo pasado, se ha beneficiado a 27 mil habitantes de 27 comunidades ribereñas, con la intervención terrestre de tres mil hectáreas y nueve mil 200 viviendas, así como la fumigación aérea de dos mil 100 hectáreas de la Presa Endhó.

Como parte de la campaña de fumigación, 16 de las primeras 27 comunidades incorporadas al programa ya alcanzaron su sexta aplicación de insecticida para el control del mosquito Culex o común en su etapa adulta. Se trata de Santa Ana Ahuehuepan, Michimaloya, Santa María Daxtho, Xijay de Cuauhtémoc, San Pedro Nextlalpan, Benito Juárez, Julián Villagrán, San Francisco Bojay Colonia, General Pedro María Anaya, San Mateo La Curva, La Loma, La Ermita, San Gabriel, Santa María Michimaltongo Pueblo, El Retiro y Xiteje de Zapata.

Asimismo, otras 11 comunidades avanzan en su quinta aplicación: Santa María Michimaltongo Colonia, San Francisco Bojay Pueblo, San Miguel de las Piedras Primera y Segunda Sección, Tepetitlán Cabecera Municipal, Gran Manzana 1, Gran Manzana 2, Gran Manzana 3, Gran Manzana 4, La Malinche Segunda Sección, Atengo y 16 de Enero Segunda Ampliación, "consolidando un esquema de cobertura permanente que permite mantener el control del mosquito Culex en las zonas de mayor incidencia".

La Comisión Nacional del Agua agregó que las acciones de fumigación terrestre continúan mediante equipos de termonebulización, tecnología ULV y aspersión manual al interior de viviendas.

En la fumigación aérea de la Presa Endhó se utilizan drones de última generación, que detectan las zonas de alta carga de lirio acuático, para garantizar una dosificación precisa del insecticida y minimizar el impacto ambiental del tratamiento.

A pesar de los avances, la llegada constante de aguas residuales provenientes de la Zona Metropolitana del Valle de México, a través del sistema de drenaje profundo, el Túnel Emisor Central y el Túnel Emisor Oriente, mantiene a la Presa Endhó en un estado hipertrófico, que significa que el agua está saturada de nutrientes (fósforo y nitrógeno), y esto permite que el lirio se reproduzca de manera exponencial y casi imposible de frenar sólo con remoción manual o mecánica.

La contaminación del agua permanece a lo largo del Río Tula y el Río El Salto, desde donde se distribuye a los productores agrícolas del Valle del Mezquital, para luego llegar a la Presa Endhó.