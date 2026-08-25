FGR rastrea red financiera vinculada al bar Adelitas tras muerte de “El Padrino”

La muerte de Juvenal Jiménez Loza, identificado como “El Padrino”, abrió una nueva vertiente en las investigaciones federales sobre la estructura financiera de la organización dedicada a la trata de personas que operaba alrededor del bar Adelitas, en Tijuana, Baja California.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo revisión cuentas bancarias, movimientos financieros y operaciones comerciales relacionadas con personas y empresas que, de acuerdo con las líneas de investigación, habrían formado parte de la estructura utilizada para administrar y transferir recursos.

Entre los principales objetivos de las indagatorias se encuentran Damián y Aschey Jiménez Álvarez, hijos de Jiménez Loza, quienes, cuentan con órdenes de aprehensión por delitos relacionados con prostitución forzada, delincuencia organizada y trata de personas, además de alertas internacionales para su localización.

Las pesquisas ministeriales señalan que ambos habrían abandonado México y se encontrarían en la región suroeste de Estados Unidos. Las autoridades también indagan la utilizan documentación falsa y diferentes identidades para evitar su ubicación.

El seguimiento no se limita a la búsqueda de los integrantes de la organización, una de las líneas centrales se concentra en determinar la ruta seguida por los recursos obtenidos y establecer si parte del dinero fue trasladado desde México hacia territorio estadounidense fuera de los mecanismos financieros ordinarios.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analiza operaciones y movimientos relacionados con transferencias de recursos hacia Estados Unidos, mientras que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) investiga un posible esquema para introducir dinero en efectivo a ese país sin declararlo ante las autoridades correspondientes.

Una de las hipótesis investigadas apunta a que el efectivo habría sido trasladado mediante rutas utilizadas también por organizaciones criminales para el tráfico de drogas. El objetivo, de acuerdo con esta línea de investigación, habría sido evitar los controles financieros y aduaneros establecidos en ambos lados de la frontera.

Las autoridades buscan determinar quiénes participaron en esos movimientos, las cantidades trasladadas, los mecanismos utilizados para introducir los recursos a Estados Unidos y su eventual incorporación a actividades comerciales aparentemente legales. Dentro de esta estructura financiera aparece Liga de Comercio Empresarial, S. de R.L. de C.V., empresa que es investigada por su posible participación en operaciones destinadas a triangular recursos entre México y Estados Unidos.

Las indagatorias están relacionadas, entre otros registros ministeriales, con las carpetas FED/FEMDO/UEITMPO-BC/0000026/2022 y FGR/SEIDO/UEITMPO-BC/0000099/2021, en las que también aparecen diversas sociedades mercantiles cuyas operaciones son revisadas por las autoridades federales.

Entre las empresas señaladas en la información de las investigaciones se encuentran Inmobiliaria Daya, S. de R.L. de C.V.; Imagen Corporativa Hidrocálida, S.A. de C.V.; Damián de Tijuana, S.A. de C.V.; Hotel Feliz, S.A. de C.V.; Patín Biónico de Guadalajara, S.A.; Agaves Selectos, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Riconda, S.A. de C.V.; Y.D.A.J., S.A. de C.V.; Rigeisa de Tijuana, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Grupo Promotor de Baja California, S.A. de C.V.; Hacienda La Capilla, S.A. de C.V., y Comercializadora de Licores, S.A. de C.V.

La investigación pretende establecer si estas compañías fueron utilizadas para recibir, dispersar, triangular o transferir recursos y determinar el destino final del dinero que habría cruzado hacia Estados Unidos mediante operaciones bancarias o movimientos de efectivo.

Muere “El padrino” en el penal de Hermosillo

El fallecimiento de Juvenal Jiménez Loza, alias “El Padrino” ocurrió mientras permanecía privado de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social número 11, en Sonora.

La defensa de Juvenal Jiménez Loza, encabezada por el abogado Frumencio Cortez Rodríguez, notificó formalmente su fallecimiento dentro de la causa penal 19/2023 y solicitó al Ministerio Público Federal investigar las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

En un escrito dirigido a la jueza de Distrito Karla Paola Herrera Sepúlveda, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, la defensa señaló a la directora del penal, Erika Adriana Tenopala Chaussée, por una posible responsabilidad relacionada con homicidio por comisión por omisión.

En el mismo documento, la defensa también cuestionó la actuación del juez de Distrito Juan Carlos Andrés Miranda Verdugo y señaló que analizaría presentar una queja administrativa ante el Tribunal de Disciplina, al considerar que existieron irregularidades en las resoluciones relacionadas con la medida cautelar impuesta a su cliente.

La resolución del impartidor de justicia se basó en un peritaje médico realizado por una profesional de la salud con amplia experiencia en el tema de atención a personas geriátricas, quien determino que el occiso no padecía enfermedades que pusieran en riesgo su vida.

Otro oficio del Cefereso 11 fecho el 18 de agosto del presente año, se señala que el cuerpo permanecía en instalaciones forenses mientras autoridades intentaban contactar a familiares para realizar los trámites correspondientes. El documento refiere que no se tenía conocimiento de alguna persona que hubiera iniciado el procedimiento para reclamarlo.