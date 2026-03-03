La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo un encuentro de trabajo con personal de la institución en el estado de Sinaloa, con el propósito de reforzar la coordinación y mejorar los canales de comunicación entre las distintas sedes y subsedes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad.

Durante la reunión con servidores públicos, la titular de la FGR subrayó que la colaboración entre las diferentes áreas de seguridad y procuración de justicia representa un momento clave para fortalecer las acciones institucionales y ofrecer mejores resultados a la población.

Godoy Ramos señaló que el esfuerzo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales constituye una oportunidad importante para avanzar en la consolidación de estrategias que permitan combatir la impunidad y mejorar la atención a la ciudadanía.

La fuerza de la FGR está en las fiscalías federales; Ernestina Godoy visita oficinas en Sinaloa Especial

En ese contexto, afirmó que la prevención del delito se fortalece cuando existe una actuación efectiva de las instituciones encargadas de la justicia. Explicó que la coordinación entre dependencias permite construir un entorno de trabajo más sólido y eficiente.

La fiscal general destacó que uno de los objetivos centrales es que la Fiscalía General de la República tenga una presencia activa en las entidades federativas y que las capacidades institucionales se utilicen plenamente en apoyo de las fiscalías federales en los estados.

También hizo énfasis en la importancia de aprovechar todas las herramientas disponibles dentro de la institución para fortalecer las tareas de investigación y procuración de justicia. A su juicio, el trabajo conjunto entre dependencias permite ampliar las capacidades operativas y mejorar los resultados en beneficio de la sociedad.

Godoy Ramos reiteró que ninguna institución puede enfrentar sola los retos en materia de seguridad, por lo que refrendó el respaldo de la Fiscalía General de la República a las autoridades que participan en estas tareas. Señaló que la colaboración permanente entre dependencias es fundamental para avanzar en la atención de los problemas que enfrenta el país.

En el encuentro participaron diversas autoridades federales y estatales. Estuvieron presentes el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), David Boone de la Garza; el fiscal federal en Sinaloa, Efraín Alonso Gastélum; la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; así como la presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

A la reunión también asistieron mandos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, quienes forman parte de las estrategias de coordinación en materia de seguridad en la entidad.

