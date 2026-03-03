Más de 24 mil mujeres se integraron al sector de servicios sociales en Guanajuato (primer lugar nacional en crecimiento anual), según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

El documento también señala que más de cuatro mil 200 mujeres entraron al sector construcción y más de 16 mil 600 mujeres se incorporaron a servicios profesionales y financieros.

Además, Guanajuato tuvo un crecimiento de más de 44 mil empleos formales respecto al año anterior; segundo lugar nacional con mayor incremento.

Esto habla del crecimiento y la fuerza de las mujeres en nuestro estado, porque el Gobierno de la Gente es aliado de las mujeres, dijo la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Hay algo importantísimo que destacar para Guanajuato que es los avances en el empleo y el liderazgo de las mujeres.

Es algo que me emociona mucho y se los quise compartir porque esta encuesta lo que revela es que en Guanajuato más de 24 mil mujeres se integraron en el sector de servicios sociales y representa esto el primer lugar en crecimiento nacional".

Más de 4 mil 200 mujeres se integraron al sector de construcción, un sector que quizá históricamente tenía poca participación de mujeres, y más de 16 mil 600 mujeres en servicios profesionales y financieros", señaló la mandataria estatal.

jcp