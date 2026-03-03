Datavault AI informa de un crecimiento significativo de la propiedad institucional

Entre el cuarto trimestre de 2025 y febrero de 2026, varias grandes gestoras de activos ampliaron significativamente sus posiciones en Datavault AI. Según recientes presentaciones públicas, Vanguard incrementó su participación de aproximadamente 393.000 acciones a 11,8 millones de acciones. State Street Corporation amplió su posición de alrededor de 335.000 acciones a 10,0 millones de acciones. BlackRock aumentó su participación de aproximadamente 136.000 acciones a 4,1 millones de acciones. Estos cambios representan incrementos porcentuales aproximados del 2.900 %, 2.800 % y 3.000 %, respectivamente.

La dirección considera que este aumento en la participación institucional respalda la estrategia de ejecución de Datavault AI y su potencial de ingresos a largo plazo. La expansión de la propiedad se produce tras un periodo de crecimiento operativo sustancial. La dirección atribuye este crecimiento a una mayor adopción empresarial, adquisiciones estratégicas y alianzas comerciales de alta visibilidad.

La reciente expansión de la plataforma incluye acuerdos con Sports Illustrated y NFL Alumni, ampliando la presencia de Datavault AI dentro de ecosistemas prémium de medios deportivos. La compañía también completó la adquisición de API Media, reforzando sus capacidades de distribución de medios y mejorando su infraestructura de monetización de datos.

Además, Datavault AI anunció en 2025 una inversión estratégica de 150 millones de dólares por parte de Scilex Holding Company, fortaleciendo aún más sus recursos de capital a medida que la compañía escala su actividad.

"Los datos ya no son solo información. Son una clase de activo", afirmó Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. "Estamos construyendo la infraestructura segura que permite a empresas y plataformas de medios capturar, gestionar y monetizar ese valor a escala".

Con una mayor participación institucional, relaciones comerciales en expansión e integración continua de la plataforma, Datavault AI se posiciona para una mayor visibilidad y un crecimiento sostenido en los mercados de capitales y los canales industriales en 2026.