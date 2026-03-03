Desaparece madre de familia junto a sus hijos de 7 y 15 años de edad

Una madre y sus dos hijos –menores de edad- fueron reportados como desaparecidos en la comunidad Hacienda Las Abras de Arriba, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Lorena Barbosa Leal, de 30 años de edad, y sus hijos Jorge Ricardo y Jacobo Domingo, de 15 y 7 años, respectivamente, fueron vistos por última vez el 1 de febrero del presente año.

La Fiscalía General de Justicia del Estado ya tomó el caso y abrió una carpeta de investigación, sin que hasta el momento haya claridad acerca de la ubicación de estas personas.

¿Cómo identificar los desaparecidos?

De acuerdo a la ficha de búsqueda emitido por la Fiscalía del Estado, la madre, identificada como Lorena Barbosa Leal, mide 1.50 metros de estatura, es de tez morena clara y cabello negro, lacio, y a la altura de los hombros.

Al señalar que se desconoce la vestimenta que llevaba puesta el día de su desaparición, la ficha muestra que Lorena tiene, como señas particulares, una mancha café al lado de la boca.

En cuanto a uno de los hijos desaparecidos, Jorge Ricardo, simplemente se lee que es un chico de 1.50 metros de estatura, de tez morena, complexión delgada y cabello negro lacio.

Niño desaparecido junto a su mamá y su hermano en Nuevo León Foto: Especial

El otro menor, de nombre Jacobo, es un niño de un metro de estatura, tez blanca, complexión delgada y cabello negro y lacio.

¿Dónde reportar algún dato relacionado a las personas desaparecidas?

Si cuentas con información relacionada a la desaparición de Lorena y sus hijos, o algún dato valioso que ayude a las autoridades en su proceso de investigación, vale la pena que sea enviada a los siguientes números telefónicos.

Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata: 81 20 20 44 11

Comisión Local de Búsqueda Nuevo León: 81 19 90 38 73.

Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido

Édgar Eduardo Gallardo Rosales quien se encontraba desaparecido desde el pasado 26 de febrero en el municipio de Allende, Nuevo León, fue encontrado sin vida.

La última vez que se le vio al hombre de 39 años fue en la colonia Progreso, cuando viajaba a bordo de su camioneta.

Fue su hermana quien confirmó la noticia en su cuenta de Facebook: "A nombre de toda mi familia y en el mío, quiero agradecer profundamente sus oraciones, palabras de aliento y el apoyo incondicional que nos han brindado ante la lamentable partida de mi hermano, Édgar Eduardo Gallardo Rosales. En estos momentos tan difíciles, sentir su cariño ha sido una fortaleza. Gracias por acompañarnos de corazón", se lee en la publicación.

De acuerdo a los primeros informes, Édgar fue encontrado sin vida el pasado viernes en el municipio de Linares con huellas de violencia, en un camino de terracería del Ejido El Fresno. Aunque el comerciante de artículos y piezas de cantera presentaba múltiples golpes, los investigadores esperarán los resultados de la autopsia para conocer la causa de la muerte.

