Detienen a síndica, regidora y tesorero de Amacuzac, Morelos

El gobierno de Morelos informó el inicio del Operativo Enjambre en el estado, con la detención de tres funcionarios municipales de Amacuzac por el delito de extorsión agravada.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad ejecutaron tres órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos del ayuntamiento.

De acuerdo con el comunicado oficial, las personas detenidas son Patricia “N”, quien se desempeñaba como síndica municipal; Azucena “N”, con funciones de regidora; y Alejandro Bladimir “N”, quien fungía como tesorero.

Las autoridades precisaron que las detenciones derivan de investigaciones relacionadas con el delito de extorsión agravada.

Detienen a ‘El Camarón’

De manera paralela, fuerzas de seguridad realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Centro de Amacuzac.

En ese inmueble fue detenido Carlos “N”, alias “El Camarón”, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada.

El gobierno estatal lo identificó como presunto enlace y mando criminal del grupo delictivo conocido como La Familia Michoacana.

Las autoridades no detallaron el número de víctimas ni el monto de las presuntas extorsiones, ni precisaron el periodo en el que habrían ocurrido los hechos.

El despliegue operativo fue coordinado por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos, como parte de acciones vinculadas a la estrategia federal para combatir la extorsión.

El comunicado señala que las acciones continuarán en distintas regiones del estado con el objetivo de fortalecer la seguridad pública.

Hasta el momento, el ayuntamiento de Amacuzac no ha emitido un posicionamiento público sobre las detenciones de los funcionarios señalados.

¿Qué es el Operativo Enjambre?

El Operativo Enjambre es una acción coordinada dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que articula a autoridades estatales y federales para ejecutar órdenes de aprehensión, cateos y despliegues simultáneos en puntos específicos.

De acuerdo con el gobierno de Morelos, este esquema busca intervenir de manera paralela en distintos objetivos relacionados con el mismo delito, con el fin de evitar fugas de información y reducir la capacidad de reacción de los presuntos responsables.

El modelo contempla la participación de corporaciones de seguridad, fiscalías y fuerzas federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Este mismo operativo comenzó en el Estado de México, donde fueron detenidos más de 50 funcionarios municipales, entre ellos algunos alcaldes, señalados por diferentes delitos.

