Albañiles auxilian a adolescente que era acosada, persiguen al sujeto y lo retienen

La Fiscalía de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como G.L.L. por acosar a una adolescente en la colonia Reforma de la capital oaxaqueña.

La dependencia llevó ante un juez de Control al sujeto señalado como probable responsable del delito de acoso sexual agravado.

De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero de 2026, cuando la víctima —una adolescente de 17 años, cuya identidad está protegida por ley— se encontraba en una parada de transporte público sobre la calzada Héroes de Chapultepec.

Las investigaciones revelan que, en ese lugar, un sujeto se le aproximó y realizó actos de connotación sexual, conducta que, conforme al Código Penal vigente en el estado, se tipifica como acoso sexual agravado.

Tras la agresión, la víctima fue auxiliada por un grupo de albañiles, quienes intervinieron, persiguieron al presunto agresor y lograron retenerlo hasta entregarlo a elementos de la policía vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Derivado de las investigaciones ministeriales realizadas por la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, el juez de Control calificó como legal la detención, formuló imputación y dictó auto de vinculación a proceso contra G.L.L. por el delito de acoso sexual agravado.

Asimismo, impuso las medidas cautelares correspondientes y fijó el plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, mediante acciones especializadas que permitan atender de manera integral este tipo de delitos que vulneran su integridad.

JCS